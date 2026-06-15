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Volley Nations League maschile, l'Italia batte gli Usa 3-2

Volley

Gli azzurri di De Giorgi battono gli Stati Uniti nell'ultimo match della Pool 1 della Nations League. Una vittoria sofferta, al tie break, ma molto importante, come sottolineato dal Ct azzurro. Ora l'Italia occupa il quarto posto in classifica 

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Nell'ultima gara della Pool 1 della Vnl (Volleyball Nations League), ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli Usa per tre set a due (25-18, 15-25, 25-19, 18-25, 15-10) al termine di un match lungo e spettacolare. Una vittoria al tie-break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di Ferdinando De Giorgi al  quarto posto della classifica generale. Miglior marcatore tra le fila italiane è stato Luca Porro con 24 punti, 68% in attacco, 2 muri e 3 ace. Gli azzurri, dunque, tornano a casa dalla prima settmana di Vnl con un bilancio di tre vittorie (Germania, Turchia e Stati Uniti) e una sola sconfitta, arrivata nel match d'esordio contro la Francia di Giani. "E stata - ha detto il ct azzurro - una partita importantissima. In Vnl contano prima il numero di vittorie e poi i punti, quindi aver portato a casa un successo al tie-break con gli Stati Uniti è molto importante. Abbiamo vinto una partita contro una squadra indubbiamente forte e questo significa molto. In questa settimana di partite - ha proseguito De Giorgi - abbiamo assistito a una crescita generale delle squadre medio-forti, perché giocano una buona pallavolo con tanta intensità. Per primeggiare, quindi, occorre qualità nel fare le cose. E queste partite sono state anche l'occasione per vedere all'opera qualche giocatore esordiente. Infine, posso dire che ci portiamo a casa tre vittorie che sono importanti anche per la classifica generale", ha concluso l'allenatore della nazionale italiana. 

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