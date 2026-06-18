Quinta vittoria su sei per l'Italia alla Volleyball Nations League femminile. Alla PhilSport Arena di Pasig City nelle Filippine, le azzurre di Julio Velasco si impongono per 3-2 al tie-break contro la Serbia. Dopo aver vinto i primi due set 25-14 e 25-15, l'Italia subisce la rimonta serba e perde i successivi due set 18-25 e 21-25. Nel quinto e ultimo set le azzurre riescono a imporsi 15-12 e portano così a casa un altro successo. Top scorer dell'Italia Sarah Luisa Fahr con 18 punti, 16 punti per Josephine Obossa e 12 per Ekaterina Antropova. La squadra di Velasco domani, venerdì 19 giugno, osserverà un giorno di riposo per poi tornare in campo sabato 20 alle ore 10 italiane contro gli Stati Uniti e domenica 21 alle ore 14 italiane per sfidare il Giappone.