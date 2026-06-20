Seconda sconfitta per l'Italia di Velasco nella Volleyball Nations League. A Pasig City gli Stati Uniti si impongono per 3-0 (27-25, 25-20 e 25-16) sulle azzurre che scendono al quarto posto in classifica. Domenica 21 giugno alle ore 14 italiane il match contro il Giappone
Arriva un altro ko per l'Italia di Velasco in Volleyball Nations League: contro gli Stati Uniti la seconda sconfitta della competizione, dopo quella contro il Brasile, che fa scivolare le azzurre al quarto posto in classifica. Alla PhilSport Arena di Pasig City, le statutinensi si impongono 3-0 (27-25, 25-20, 25-16) sull'Italia. La top scorer azzurra è Merit Adigwe con 13 punti seguita da Loweth Omoruyi e Sara Fahr con 8. Nella giornata di domenica 21 giugno alle ore 14 italiane, le azzurre sfideranno il Giappone.