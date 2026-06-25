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Volley Nations League maschile, Italia-Ucraina: risultato in diretta

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Dopo lo stop contro la Bulgaria, l'Italia di De Giorgi è alle prese a Lubiana con un'altra sfida importantissima. Alla Stozice Arena sfida all’Ucraina, una delle squadre che più ha impressionato nella prima settimana del torneo. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno la sfida con la Slovenia

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Italia-Ucraina 0-0 LIVE

  • Primo impegno degli Azzurri nella Pool 6 a Lubiana della Vnl
  • Oggi l'Ucraina, poi Brasile (venerdì 26) e Slovenia (domenica 28)
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Primo punto per l'Ucraina

Uscita a muro sbagliata dagli Azzurri e primo punto in diagonale per l'Ucraina

Si parte!

Ucraina in battuta per iniziare il match

Inni nazionali

A Lubiana manca pochissimo all'inizio del match tra Italia e Ucraina: è il momento degli inni nazionali

Cosa ha detto Daniele Lavia ieri

Tornato dopo l'infortunio della scorsa estate, Daniele Lavia ha parlato al sito della Federvolley: "Sono felice di poter ripartire da qui. Ho ancora un percorso lungo da fare, necessito di tanto campo. Ho lavorato tanto in questi mesi, ma giocare è completamente diverso che allenarsi. Continuiamo a procedere step by step"

I rientri nella tappa slovena

Con la tappa di Lubiana, De Giorgi può contare di nuovo su elementi importanti come Daniele Lavia, Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia e Riccardo Sbertoli, elementi che aiutano gli Azzurri ad affrontare le prossime sfide con una maggiore profondità. L’obiettivo ora è quello di consolisare la nostra posizione in classifica generale

Il calendario dell'Italia nella Week 2

Azzurri nella Pool 6 a Lubiana:

  • Italia-Ucraina (oggi alle ore 16.30)
  • Italia-Brasile (venerdì 26 giugno, ore 20)
  • Italia-Slovenia (domenica 28 giugno, ore 20.30)

Prima settimana super per l’Ucraina

La squadra di Raul Lozano era reduce anche da una prima settimana top con le due vittorie contro Cina e Cuba. Sconfitte solo contro il Giappone e la Polonia al tie-break. La sfida contro gli Azzurri quindi potrebbe essere importantissima per la corsa alle Finals

Morale altissimo per l’Ucraina

La nostra avversaria di oggi rappresenta una delle più insidiose di questo torneo ma non solo. Nella giornata di ieri ha ottenuto una clamorosa vittoria contro il Brasile per 3 set a 1 (29-27, 25-22, 2-25, 25-21). Risultato storico per l’Ucraina, guidata dallo schiacciatore di Perugia Oleh Plotnytskyi che ha ottenuto la prima vittoria di sempre con il Brasile

Ecco come è andata Italia-Bulgaria di mercoledì sera

L'Italia riparte con uno stop: 3-2 della Bulgaria

L'Italia riparte con uno stop: 3-2 della Bulgaria

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  1. Giappone 5 (vittorie)
  2. Stati Uniti 4
  3. Brasile 4 (vittorie)
  4. Slovenia  4
  5. Italia 3
  6. Ucraina 3
  7. Polonia 3
  8. Serbia 3
  9. Turchia 3
  10. Bulgaria 3
  11. Belgio 2
  12. Germania 2
  13. Francia 2
  14. Canada 1
  15. Iran 1
  16. Cina 1
  17. Argentina 1
  18. Cuba 0

Com’è andata la week 1 degli Azzurri

L’Italia si è presentata a Lubiana dopo aver chiuso la settimana inaugurale di Ottawa con tre vittorie (contro Germania, Usa e Turchia), e un ko al tie-break contro la Francia

I risultati di ieri della Volley Nations League maschile

- Bulgaria-Italia 3-2 (18-25, 25-20, 25-23, 19-25, 15-9) - Cina-Turchia 0-3 (16-25, 19-25, 21-25)

- Serbia-Giappone 1-3 (17-25, 15-25, 25-22, 16-25) - Argentina-Germania 3-2 (25-21, 15-23, 25-15, 18-25, 15-13) - Ucraina-Brasile 3-1 (29-27, 22-25, 25-22, 25-21) - Cuba-Usa 0-3 (21-25, 21-15, 19-25) - Polonia-Belgio 3-2 (21-25, 23-25, 25-19, 28-26, 15-13) - Francia-Iran 3-2 (25-21, 23-25, 25-21, 24-26, 17-15) - Slovenia-Canada 3-1 (25-23, 23-25, 25-20, 25-23)

La Week 2 di Volley Nations League per gli Azzurri non è iniziata bene (sconfitta 3-2 contro la Bulgaria nella riedizione dell’ultima finale Mondiale). Oggi la squadra di De Giorgi cerca subito il riscatto contro una delle squadre che più hanno impressionato nella prima fase della competizione: l’Ucraina di Raul Lozano. La nostra diretta dalla Stožice Arena di Lubiana

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