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Italia-Bulgaria, il risultato della Volley Nations League maschile LIVE alle 13

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Al termine della Week 1 disputata in Canada, la Nazionale di De Giorgi inaugura a Lubiana la seconda settimana della Volley Nations League. Si riparte dal quarto posto nella classifica generale: di fronte c'è la Bulgaria nel Pool 6. Prossimi impegni contro Ucraina, Brasile e Slovenia. Il match inizia alle ore 13, segui il liveblog su skysport.it

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ITALIA-BULGARIA LIVE dalle 13

  • Il primo impegno nella Week 2 di Volley Nations League 2026
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Le novità di De Giorgi per la settimana in Slovenia

Rispetto alla prima settimana, le novità tra gli Azzurri riguardano Riccardo Sbertoli, Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia e Daniele Lavia che hanno preso il posto rispettivamente di Mattia Boninfante, Pardo Mati, Giovanni Maria Gargiulo e Mattia Orioli

Il calendario dell'Italia nella Week 2

Azzurri inseriti nella Pool 6 a Lubiana:

  • Italia- Bulgaria (mercoledì 24 giugno, ore 13)
  • Italia-Ucraina (giovedì 25 giugno, ore 16.30)
  • Italia-Brasile (venerdì 26 giugno, ore 20)
  • Italia-Slovenia (domenica 28 giugno, ore 20.30)

La classifica della fase preliminare

Così al termine della Week 1: le prime 7 accedono alla fase finale insieme alla Cina organizzatrice dell'evento. Ecco la situazione:

  1. Brasile 4 (vittorie)
  2. Giappone 4
  3. Stati Uniti 3
  4. Italia 3
  5. Serbia 3
  6. Slovenia 3
  7. Polonia 2
  8. Ucraina 2
  9. Bulgaria 2
  10. Belgio 2
  11. Turchia 2
  12. Germania 2
  13. Canada 1
  14. Cina 1
  15. Iran 1
  16. Francia 1
  17. Argentina 0
  18. Cuba 0

I risultati dell'Italia nella Week 1

La Nazionale di De Giorgi è stata impegnata in Canada dal 10 al 14 giugno. Ecco come era andata:

  • Francia-Italia 3-2 (19-25, 29-27, 23-25, 25-23, 16-14)
  • Germania-Italia 1-3 (20-25, 25-20, 21-25, 31-33)
  • Turchia-Italia 0-3 (27-29, 14-25, 20-25)
  • Stati Uniti-Italia 2-3 (18-25, 25-15, 19-25, 25-18, 10-15)

Al termine della prima settimana di impegni in Canada, l'Italia di De Giorgi si sposta in Slovenia per la Week 2 della Nations League maschile di volley 2026. Prima uscita alle 13 contro la Bulgaria, avversaria inserita insieme agli azzurri nella Pool 6 a Lubiana. Si tratta della riedizione della finale Mondiale dell'anno scorso, vinta 3-1 dagli Azzurri. Segui il liveblog del match su skysport.it

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