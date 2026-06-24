Al termine della Week 1 disputata in Canada, la Nazionale di De Giorgi inaugura a Lubiana la seconda settimana della Volley Nations League. Si riparte dal quarto posto nella classifica generale: di fronte c'è la Bulgaria nel Pool 6. Prossimi impegni contro Ucraina, Brasile e Slovenia. Il match inizia alle ore 13, segui il liveblog su skysport.it
in evidenza
ITALIA-BULGARIA LIVE dalle 13
- Il primo impegno nella Week 2 di Volley Nations League 2026
Le novità di De Giorgi per la settimana in Slovenia
Rispetto alla prima settimana, le novità tra gli Azzurri riguardano Riccardo Sbertoli, Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia e Daniele Lavia che hanno preso il posto rispettivamente di Mattia Boninfante, Pardo Mati, Giovanni Maria Gargiulo e Mattia Orioli
Il calendario dell'Italia nella Week 2
Azzurri inseriti nella Pool 6 a Lubiana:
- Italia- Bulgaria (mercoledì 24 giugno, ore 13)
- Italia-Ucraina (giovedì 25 giugno, ore 16.30)
- Italia-Brasile (venerdì 26 giugno, ore 20)
- Italia-Slovenia (domenica 28 giugno, ore 20.30)
La classifica della fase preliminare
Così al termine della Week 1: le prime 7 accedono alla fase finale insieme alla Cina organizzatrice dell'evento. Ecco la situazione:
- Brasile 4 (vittorie)
- Giappone 4
- Stati Uniti 3
- Italia 3
- Serbia 3
- Slovenia 3
- Polonia 2
- Ucraina 2
- Bulgaria 2
- Belgio 2
- Turchia 2
- Germania 2
- Canada 1
- Cina 1
- Iran 1
- Francia 1
- Argentina 0
- Cuba 0
I risultati dell'Italia nella Week 1
La Nazionale di De Giorgi è stata impegnata in Canada dal 10 al 14 giugno. Ecco come era andata:
- Francia-Italia 3-2 (19-25, 29-27, 23-25, 25-23, 16-14)
- Germania-Italia 1-3 (20-25, 25-20, 21-25, 31-33)
- Turchia-Italia 0-3 (27-29, 14-25, 20-25)
- Stati Uniti-Italia 2-3 (18-25, 25-15, 19-25, 25-18, 10-15)
Al termine della prima settimana di impegni in Canada, l'Italia di De Giorgi si sposta in Slovenia per la Week 2 della Nations League maschile di volley 2026. Prima uscita alle 13 contro la Bulgaria, avversaria inserita insieme agli azzurri nella Pool 6 a Lubiana. Si tratta della riedizione della finale Mondiale dell'anno scorso, vinta 3-1 dagli Azzurri. Segui il liveblog del match su skysport.it