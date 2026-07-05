Italia, buon test con l'Argentina: vittoria per 3-1 e tornano i titolarissimi

A Trento, l’Italia maschile del volley batte l’Argentina 3-1 (36-34, 22-25, 25-19, 25-22) in amichevole. Positivi i rientri dei titolari Giannelli, Balaso, Romanò e Russo; Bottolo e Bovolenta firmano 14 punti a testa. Dopo due set iniziali molto combattuti, gli Azzurri vincono in scioltezza. Ora il ritiro a Cavalese prima di volare a Osaka per la week 3 della VNL, decisiva per staccare il pass per le Finals in Cina. L'Italia sarà protagonista degli Europei su Sky e in streaming su NOW dal 9 al 26 settembre

La Nazionale maschile di De Giorgi batte l’Argentina per 3-1 (36-34, 22-25, 25-19, 25-22), nella sfida amichevole disputata a Trento davanti a oltre 3000 spettatori. Positivi i rientri di 4 pedine titolari: Giannelli, Balaso, Romanò e Russo. Gli Azzurri hanno sofferto nei primi due set: nel primo, una maratona chiusa solo sul 36-34, e nel secondo, gli argentini hanno giocato allo stesso livello dei padroni di casa. Terza e quarta partita si sono risolte con minori patemi per i campioni del mondo in carica. Il Ct De Giorgi ha schierato la diagonale formata da Giannelli-Romanò, Bottolo e Lavia schiacciatori, Galassi e Russo centrali con Balaso libero. Bottolo e Bovolenta i migliori marcatori, con 14 punti. La nazionale tricolore continuerà la preparazione a Cavalese in vista della partenza di venerdì verso la città giapponese di Osaka, sede dalla pool 9 di week 3 di VNL, decisiva per la qualificazione alle Finals, in programma in Cina (Ningbo) dal 29 luglio al 2 agosto.