L'Italia apre con una vittoria la terza settimana di Volleyball Nations League. A Hong Kong le azzurre di Julio Velasco superano 3-1 l'Ucraina (25-15, 23-25, 25-10, 25-21), conquistano il settimo successo nel torneo e si avvicinano alla qualificazione matematica alle Finals di Macao.Venerdì, alle 14.30, il prossimo impegno contro il Belgio. L'Italia sarà protagonista degli Europei su Sky e in streaming su NOW dal 21 agosto al 6 settembre

L'Italia inaugura con una vittoria la terza settimana di Volleyball Nations League e fa un altro passo verso la qualificazione alle Finals di Macao. A Hong Kong le azzurre di Julio Velasco battono 3-1 l'Ucraina al termine di una gara con qualche momento di difficoltà, ma gestita con personalità nei passaggi decisivi. C'era grande attesa soprattutto per il ritorno in campo di Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi e Paola Egonu , rimaste a riposo nella prima parte della competizione. Le Azzurre, dopo un avvio convincente, hanno concesso qualcosa nel secondo set prima di ritrovare rapidamente il proprio ritmo. L'Italia ha reagito con autorità, dominando il terzo parziale e mostrando carattere anche nel quarto, quando è riuscita a rimontare e a chiudere definitivamente i conti.

Velasco dopo la vittoria: "Non è stato semplice"

Dopo la vittoria dell'Italia, il Ct Velasco ha commentato il match ai canali della Federazione: "Non è stato semplice questa sera perché l’Ucraina ha fatto una grande partita, in particolare hanno battuto bene mettendoci in seria difficoltà. Inoltre non riuscivamo a fermare la loro fast che ci ha creato molti problemi in difesa. In generale ci hanno messe in difficoltà anche nelle coperture, specialmente della zona destra del campo e quindi è stata una partita non semplice. Poi però le ragazze hanno dimostrato di essere sul pezzo quando hanno rimontato nel finale del quarto set indipendentemente dalla prestazione".

Sul grupo tornato al completo, Velasco ha aggiunto: "Va detto che questa era la prima partita al completo, con tutte le giocatrici che rientravano e quindi ci si poteva aspettare delle difficoltà che abbiamo comunque affrontato con l'atteggiamento corretto. Inoltre, ho ribadito prima della partita, che non possiamo assolutamente sottovalutare nessuno perché ora come ora tutti danno più del massimo contro di noi motivati dal fatto di affrontare la squadra campione del mondo e campione olimpica, al di là del ranking e degli obiettivi stagionali".