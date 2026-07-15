Il capitano della Nazionale, Simone Giannelli, ha presentato così la sfida che attende gli Azzurri contro il Giappone: “Sono felice di ricominciare questo percorso in Nazionale. Ho visto i ragazzi che hanno giocato le prime due pool e si sono comportati davvero molto bene. Noi abbiamo ripreso ad allenarci da poco e dopo un periodo di adattamento, siamo pronti a tornare in campo. Affronteremo il Giappone, una squadra in grande forma che finora non ha mai perso in questa edizione della Vnl. Dovremo metterci subito alla prova, ma questo non ci spaventa. Per vincere questa partita servirà sicuramente una grande prestazione da parte nostra. Il Giappone è una squadra molto brava nel contrattacco, ha ottimi battitori e un cambio palla molto fluido. Non è soltanto una formazione che difende bene ma una squadra completa sotto diversi aspetti. Credo che dovremo sfruttare questa partita anche come occasione per crescere ulteriormente. Ovviamente vogliamo vincere, ma penso sia importante soprattutto affrontarla nel modo giusto, perché è una gara che può darci tanto e farci capire a che punto siamo del nostro percorso".