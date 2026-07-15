Volley Nations League maschile, Giappone-Italia LIVE
Ultima fase di qualificazione della Nations League per l'Italia di De Giorgi, che proverà a staccare il pass per le Finals in Cina in questi giorni di gare. Primo avversario il Giappone, con la partita che è in diretta su skysport.it
in evidenza
Giappone-Italia 2-1 LIVE
- (24-26; 25-19;25-20)
- Inizia la terza settimana di qualificazione della Vnl
- Giappone imbattuto sin qui, Italia a caccia di un risultato utile per migliorare la sua classifica
Ishikawa continua a trovare la parallela. Altro punto per lui, questa volta in no-look. 5-4
Takahashi sbaglia anche lui al servizio. 4-4
Bovolenta prova a forzare con la battuta. Palla fuori. 4-3
Risponde subito l'Italia con il primo tempo di Sanguinetti. 3-3
Lavia attacca in diagonale ma Nishimoto chiude il punto per i suoi con il muro. 3-2
Schiacciata da zona 4 di prepotenza da parte di Lavia che buca il muro nipponico. 2-2
Nishida riesce a mettere la palla sotto il muro azzurro con la sua schiacciata. 2-1
Battuta a muro di Ishikawa. Punto Italia. 1-1
Inizia il quarto set
Si riparte a Osaka. Subito punto per il Giappone che ringrazia l'errore in schiacciata di Bovolenta che va lungo. 1-0
Italia che fino a questo momento paga i tanti errori al servizio in questi primi tre set (1 solo ace realizzato)
Il Giappone vince anche il terzo set: 25-20
Larry mette a terra. Il Giappone vince anche il terzo set 25-20 e si porta sul 2-1 nel punteggio. Italia chiamata a reagire.
Porro salva gli Azzurri e con un tocco rapido trova un buco laterale nella difesa del Giappone. Annullato il primo set point. 24-20
Ace di Nishida: Giappone vicino alla vittoria del terzo set. 24-19
Romanò va lungo per pochissimo con il servizio. Punto Giappone. 23-19
Otsuka lungo con il suo servizio, Italia a -3. 22-19
Male l'Italia in ricezione, Nishida non perdona e time out De Giorgi. 22-18
Pipe di Takahashi e il Giappone torna sul +3. 21-18
Bovolenta viene servito con i tempi giusti e con la parallela buca la difesa nipponica. 20-18
Mano out di Nishida da zona 2. 20-17
Lavia vede il campo aperto e punisce la difesa del Giappone. 19-17
Takahashi da zona 4 forza il muro e la palla scappa via. 19-16
Primo tempo di Galassi che non perdona. 18-16
Takahashi attacca sulle mani in ritardo del muro, che respinge ma fuori dal campo. 18-15
Ishikawa attacca centrale ma è posizionato male e l'Italia con il muro si porta sul -2. 17-15
Takahashi arriva con forza sul pallone e supera il muro dell'Italia. 17-14
Giannelli per Porro che con una palla morbida sorprende la difesa del Giappone. 16-14
Ishikawa ci prova da posizione impossibile ma subisce il blocco azzurro. 16-13
Errore a servizio di Sanguinetti che batte a rere. 16-12
Porro scaraventa una schiacciata potentissima a 113 km/h sulla metà campo avversaria. 15-12
Nishida anche con la deviazione del muro azzurro riporta i nipponici sul +4. 15-11
Takahashi sbaglia al servizio, provando la battuta lunga ma fuori. 14-11
Ace di Takahashi con una palla tagliata che la difesa azzurra non riesce a tenere su. 14-10
Errore al servizio per gli Azurri con Bovolenta che cerca una battuta forte ma lunga. 13-10
Giannelli aggiusta e alza per Bovolenta che da zona 2 trova la diagonale vincente. 12-10
Nishimoto con il primo tempo riporta a tre le lunghezze di distacco tra le due squadre. 12-9
Takahashi da zona 4 ma Bovolenta lo mura! Italia sul -2. 11-9
Errore al servizio per gli Azzurri con Bottolo. 11-8
Giannelli cerca dalla terza linea Bottolo che con la pipe punisce il Giappone. 10-8
Galassi con il primo tempo accorcia le distanze. 10-7
Ace di Ishikawa che conferma il suo ottimo momento di forma nella partita. +4 Giappone. 10-6
Ishikawa back to back. Italia in ritardo a muro e il nipponico con una schiacciata da 108 km/h passa in mezzo alle braccia azzurre. Time out De Giorgi. 9-6
Vincente in diagonale Ishikawa da zona 4. 8-6
Giannelli! Che giocata di qualità del capitano! Lavia allunga la ricezione e altra finta di classe del numero 6 che coglie impreparata la difesa nipponica. 7-6
Pallonetto di Nishida che sorprende la difesa azzurra. 7-5
Mani out vincente di Bottolo da zona 4. 6-5
Sanguinetti vuole subito rifarsi ma mette fuori il suo primo tempo. 6-4
Sanguinetti ci prova con il primo tempo ma per viene per la prima volta murato da Larry. 5-4
Italia imprecisa in costruzione e il Giappone non perdona con Nishida che va a spingere la palla sul corpo di Bottolo. 4-4
Giannelli fino all'ultimo nasconde il tocco di seconda e con la sua finta classica sorprende la difesa del Giappone. 3-4
102 km/h di diagonale per Takahashi da zona 4. 3-3
Sanguinetti apre le braccia e blocca l'attacco avversario con il muro. 2-3
Parallela perfetta di Nishida da seconda linea. 2-2
Bottolo trova il punto con la pipe. 1-2
Lavia sbaglia al servizio, pareggia il Giappone. 1-1
Inizia il terzo set
Parte forte l'Italia con il muro vincente di Bovolenta. 0-1
Secondo set al Giappone: 25-19
Il Giappone vince il secondo set 25-19 grazie all'errore al servizio di Sani. Punteggio in parità, 1-1.
Errore al servizio Giappone. 24-19
Mani out Miyaura da zona 2. Giappone a un passo dalla vittoria del set. 24-18
Nishida trova con uno spazio nel muro azzurro. 23-18
Vincente l’attacco di Bottolo da zona 4, con il tocco del muro nipponico. 22-18
Il Giappone cambia attacco e va da Nishida che in zona 2 trova la parallela vincente. 22-17
Galassi trova un altro punto con il primo tempo. 21-17
Doppio errore: prima l'invasione del Giappone in attacco, poi l'Italia al servizio. 21-16
Takahasi! Ancora da zona 4. 20-15
L'Italia prova a riprendersi con Lavia da zona 4 con una diagonale vincente. 19-15
Takahashi è infermabile! Altra diagonale vincente a 100 km/h. Time out De Giorgi. 19-14
Italia messa male in difesa e Larry, servito centralmente, non perdona. 18-14
Ancora Bovolenta, ancora con il mani out vincente. 17-14
Pallonetto di Nishida da zona 2. 17-13
Riparte forte l'Italia con Bovolenta che trova il mani out. 16-13
In rete l’attacco di Lavia, time out Italia. 16-12
Giappone che risponde subito con il primo tempo di Larry. 15-12
Pipe di Lavia che trova il mani out della difesa nipponica. 14-12
Errore al servizio dell'Italia che riporta il Giappone sul +3. 14-11
Italia perfetta con il primo tempo. Galassi non perdona e Azzurri che accorciano. 13-11
Parallela di Takahashi da zona 4 e altro punto del Giappne. 13-10
Giannelli riporta l'Italia sul -2. 12-10
Invasione Italia nonostante il challenge chiamato da De Giorgi. 12-9
Nishida trova il punto grazie alla deviazione di Sanguinetti a muro. 11-9
Sbaglia anche Lavia al servizio e il Giappone ringrazia. 10-9
Ancora Larry, che però poi sbaglia il servizio. 9-9
Errore al servizio del Giappone e partita di nuovo in parità. 8-8
Parallela di Ishikawa da zona 4, Giappone avanti. 8-7
Lavia attacca da dietro i tre metri ma il colpo è preciso e mette in difficoltà la difesa nipponica. 7-7
Giappone di nuovo avanti con il primo tempo di Larry. 7-6
Bottolo trova la schiacciata vincente da zona 4. 6-6
Muro azzurro ma Ishikawa ci rirprova e trova il vantaggio del Giappone. 6-5
Giannelli risponde subito con la finta di alzata e il punto nella metà campo avversaria. 5-5
Takahashi in fiducia continua a esser servito dai compagni e punisce ancora gli Azzurri. 5-4
Bovolenta con la spike a 112 km/h rompe il muro del Giappone. Pareggio Italia. 4-4
Takahashi non perdona e prima volta che il Giappone va avanti in questo set. 4-3
Giannelli prova una palla spinta ma commette invasione. Punteggio in parità sul 3-3
Errore al servizio di Lavia, il Giappone accorcia. 2-3
Bottolo mura Nishida e porta gli Azzurri sul +2. 1-3
Giannelli apre per Bovolenta che con la mano aperta trova una parallela potentissima che il Giappone non riesce a difendere. 1-2
Takahashi pareggia subito con la diagonale che supera il muro azzurro. 1-1
Inizia il secondo set
Si riparte a Osaka e subito punto di Sanguinetti per l'Italia (così come era successo nel primo set). 0-1
L'Italia vince il primo set
Takahashi attacca in zona 4 ma c'è il muro di Bottolo e Sanguinetti. Nishida prova a tenere su la palla ma Yamauchi non ci arriva sulla traiettoria: l'Italia vince il primo set 24-26.
Sanguinetti sfrutta un errore del Giappone in ricezione e chiude a terra. Time out per i nipponici. 24-25
Takahashi! Il Giappone chiude avanti il primo set 25-23 ma è tutto annullato. De Giorgi chiama il challenge e gli arbitri confermano che c'è il tocco della rete con la gamba sinistra da parte dello spiker nipponico. 24-24
Il Giappone tiene il servizio di Bovolenta e poi Takahashi in zona 4 riporta avanti i suoi. 24-23
Pipe di Bottolo vincentr questa volta! Il Giappone chiama il challenge per possibile infrazione ma gli arbitri confermano il punto azzurro. 23-23
Errore di Bottolo con la pipe troppo chiusa che va a rete. Time out De Giorgi. 23-22
Miyaura trova uno spazio nel muro azzurro e riporta in parità il punteggio. 22-22
Giannelli ripropone per Bovolenta che da zona 2 buca centralmente la difesa del Giappone. 21-22
Errore in battuta per Bottolo che va lungo. 21-21
Italia letale con i primi tempi. Punto per Galassi. 20-21
Errore al servizio Italia. 20-20
Giannelli sceglie l'opposto questa volta e Bovolenta in diagonale dalla seconda linea (con l'aiuto del nastro) il punto. 19-20
Ishida bravo e fortunato con una parallela da zona 2 che tocca per poco la linea di fondo. Punto Giappone. 19-19
Di nuovo errore in battuta del Giappone. 18-19
Yamauchi sfrutta la posizione della difesa azzurra e con il primo tempo riporta il punteggio in parità. 18-18
Sanguinetti infermabile con il primo tempo. Altro punto per lui e Italia di nuovo avanti. 17-18
Ishikawa ancora con la pipe, pareggia il Giappone. 17-17
Muro a tre del Giappone ma per Lavia non è un problema e da zona 4 trova il punto azzurro. 16-17
Nishida riesce a passare oltre il muro azzurro e trova la deviazione vincente. 16-16
Nuovo errore al servizio per il Giappone, Azzurri che ringraziano. 15-16
Riparte forte il Giappone. Prima Ishikawa con il mani out e poi Takahashi per il pareggio. 15-15
Giappone impreciso al servizio, l'Italia risponde con l'ace di Bottolo. +2 e timeout nipponico. 13-15
Ishikawa ancora con una parallela precisa e vincente. 13-13
Altro primo tempo per l'Italia, questa volta con Galassi. 12-13
Ishikawa trova un buco difficilissimo nella difesa azzurra. Pareggia il Giappone. 12-12
Bottolo da zona 4 trova il punto, Italia a +1. 11-12
Errore degli Azzurri al servizio. 11-11
Terzo primo tempo vincente di Sanguinetti, Italia di nuovo avanti. 10-11
Takahashi ci prova dure volte e al secondo tentativo in zona 4 trova il punto del 10-10
L'Italia resiste in difesa e poi Giannelli va ancora da Lavia per il primo vantaggio azzurro. 9-10
Giannelli legge prima la difesa del Giappone e con precisione alza per Lavia che senza muro punisce per il pareggio azzurro. 9-9
Ha iniziato benissimo il match Ishikawa, che trova un altro punto con la pipe. Errore al servizio però per i nipponici. 9-8
Lavia attacca con decisione il muro del Giappone e trova con la parallela il punto da zona 4. 8-7
Ishikawa supera il muro azzurro con una parallela precisa. 8-6
Diagonale vincente di Bottolo da zona 4. 7-6
Torna a fare punto il Giappone con la pipe di Takahashi. 7-5
Ancora punto Italia. Azzurri che ringraziano l'invasione in attacco del Giappone. 6-5
Bottolo! Parallela perfetta da zona 4 e Azzurri che si portano sul -2. 6-4
Ishikawa attacca ma la palla è fuori, l'Italia accorcia. 6-3
Altro tocco vincente di Nishida, sempre da zona 2. 6-2
Giannelli scegli Sanguinetti che con il primo tempo trova il secondo punto degli Azzurri. 5-2
Diagonale vincente di Nishida da zona 2. 5-1
Primo punto per l'Italia con la spike di Sanguinetti. 4-1
Che partenza del Giappone! Break che costringe De Giorgi a chiamare il time out. 4-0
Subito un doppio mani-out di Takahashi su due attacchi simili del Giappone. 2-0
Si parte!
Inizia il match di Vnl Giappone-Italia
È il momento degli inni nazionali
Prima quello dell'Italia, poi il turno di quello del Giappone. Manca sempre meno all'inizio del match
La classifica di Vnl
1. Giappone 20 (8-0)
2. Usa 19 (6-2)
3. Polonia 17 (6-2)
4. Slovenia 14 (6-2)
5. Ucraina 16 (5-3)
6. Italia 16 (5-3)
I precedenti tra Italia e Giappone
Sono 65 le gare ufficiali disputate tra Italia e Giappone, con ben 42 vittorie all'attivo per gli Azzurri a fronte di 23 sconfitte. Oggi i ragazzi di De Giorgi affrontano un Giappone sin qui imbattuto in Nations League
A proposito di Vnl...
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L'ultima dell'Italvolley: com'è andata l'amichevole con l'Argentina
A Trento, l’Italia ha superato l’Argentina 3-1 (36-34, 22-25, 25-19, 25-22) in amichevole davanti a oltre 3000 spettatori
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Rientrano Giannelli, Romano, Balaso e Russo
Per questa settimana finale di qualificazione della Volley Nations League rientrano a disposizione di De Giorgi Giannelli, Romanò, Balaso e Russo, quattro giocatori che nelle prime due settimane non hanno preso parte agli impegni azzurri.
I 14 azzurri convocati per la week 3 di Osaka
- Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 8. Riccardo Sbertoli
- Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro
- Centrali: 14. Gianluca Galassi, 18. Giovanni Sanguinetti, 19. Roberto Russo, 20. Pardo Mati
- Opposti: 16. Yuri Romanò, 23. Alessandro Bovolenta
- Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 7. Fabio Balaso
Il calendario degli Azzurri nella Week 3 a Osaka
- Mercoledì 15 luglio, ore 12.20*: Italia-Giappone
- Giovedì 16 luglio, ore 8.30*: Italia-Belgio
- Sabato 18 luglio, ore 12.20*: Italia-Argentina
- Domenica 19 luglio, ore 8.30*: Italia-Cuba
*orari di gioco italiani
Giannelli: "Livello medio di questa Vnl si è alzato molto"
Sempre capitan Giannelli ha poi sottolineato il livello di questa edizione della Volley Nations League: "Per quanto riguarda le altre avversarie, credo che il livello medio di questa Vnl si sia alzato molto e che di conseguenza non si possa sottovalutare oramai nessuno. Ci sono tante squadre che stanno mostrando un buon livello di gioco. Penso, ad esempio, anche a Cuba, che al momento è ultima in classifica ma può contare su giocatori di grande qualità, capaci di cambiare l'inerzia di una partita in qualsiasi momento. Ci aspettano quattro partite (Giappone, Belgio, Argentina e Cuba) molto diverse tra loro, contro squadre con caratteristiche differenti. Sappiamo che ci sarà da soffrire e siamo pronti a lottare e a conquistarci ogni singolo punto".
Giannelli: "Giappone squadra in gran forma"
Il capitano della Nazionale, Simone Giannelli, ha presentato così la sfida che attende gli Azzurri contro il Giappone: “Sono felice di ricominciare questo percorso in Nazionale. Ho visto i ragazzi che hanno giocato le prime due pool e si sono comportati davvero molto bene. Noi abbiamo ripreso ad allenarci da poco e dopo un periodo di adattamento, siamo pronti a tornare in campo. Affronteremo il Giappone, una squadra in grande forma che finora non ha mai perso in questa edizione della Vnl. Dovremo metterci subito alla prova, ma questo non ci spaventa. Per vincere questa partita servirà sicuramente una grande prestazione da parte nostra. Il Giappone è una squadra molto brava nel contrattacco, ha ottimi battitori e un cambio palla molto fluido. Non è soltanto una formazione che difende bene ma una squadra completa sotto diversi aspetti. Credo che dovremo sfruttare questa partita anche come occasione per crescere ulteriormente. Ovviamente vogliamo vincere, ma penso sia importante soprattutto affrontarla nel modo giusto, perché è una gara che può darci tanto e farci capire a che punto siamo del nostro percorso".
Gli Europei maschili saranno su Sky
Il presidente della Repubblica Mattarella sarà in tribuna a piazza del Plebiscito, a Napoli, per la gara inaugurale dei Campionati europei maschili di pallavolo. Il torneo è stato presentato a Roma, sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 10 al 26 settembre
Europei maschili in Italia, Mattarella sarà a Napoli per la gara inauguraleVai al contenuto
Inizia l'ultima fase di qualificazione della Vnl
L'Italia di De Giorgi inizierà la sua ultima settimana di gare affrontando il Giappone a Osaka. La gara inizierà alle 12.20 in diretta su skysport.it