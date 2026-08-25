Europei di volley, dove vedere Italia-Slovacchia

L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli Europei di volley femminile 2026 dopo le vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia. Quarto appuntamento nella Pool D martedì 25 agosto alle ore 16 allo Scandinavium di Göteborg: Italia-Slovacchia sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Le azzurre cercano il quarto successo consecutivo EUROPEI, LE CLASSIFICHE DEI GIRONI ascolta articolo

Dove vedere Italia-Slovacchia in tv Quarto impegno agli Europei di volley femminile 2026 per l'Italia di Julio Velasco. Dopo i successi contro Croazia, Montenegro e Slovacchia, le Azzurre affronteranno la Slovacchia martedì 25 agosto alle ore 16 allo Scandinavium di Göteborg. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. L'Italia tornerà poi in campo il 26 agosto contro la Francia. Leggi anche Europei, la classifica dei gironi e dell'Italia

Italia-Slovacchia, i precedenti L’Italia ha vinto entrambi i precedenti contro la Slovacchia agli Europei: 3-0 a Bratislava negli ottavi di finale del 2019 e 3-1 nella fase a gironi a Zara nel 2021. In questo secolo, l’Italia ha vinto anche altre tre partite ufficiali contro la Slovacchia: due per 3-0 nelle qualificazioni agli Europei del 2004 e una per 3-0 nella fase a gironi dei Campionati Mondiali 2025 in Thailandia. Proprio in quest’ultima sfida Paola Egonu (15 punti per l’Italia) e Karin Sunderlikova (12 per la Slovacchia) sono state le migliori realizzatrici delle rispettive squadre.