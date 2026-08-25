Europei di volley, dove vedere Italia-Slovacchia

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Italia-Slovacchia in tv e streaming: dove vedere la partita degli Europei di volley

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L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli Europei di volley femminile 2026 dopo le vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia. Quarto appuntamento nella Pool D martedì 25 agosto alle ore 16 allo Scandinavium di Göteborg: Italia-Slovacchia sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Le azzurre cercano il quarto successo consecutivo

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Dove vedere Italia-Slovacchia in tv

Quarto impegno agli Europei di volley femminile 2026 per l'Italia di Julio Velasco. Dopo i successi contro Croazia, Montenegro e Slovacchia, le Azzurre affronteranno la Slovacchia martedì 25 agosto alle ore 16 allo Scandinavium di Göteborg. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. L'Italia tornerà poi in campo il 26 agosto contro la Francia.

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Italia-Slovacchia, i precedenti

L’Italia ha vinto entrambi i precedenti contro la Slovacchia agli Europei: 3-0 a Bratislava negli ottavi di finale del 2019 e 3-1 nella fase a gironi a Zara nel 2021. In questo secolo, l’Italia ha vinto anche altre tre partite ufficiali contro la Slovacchia: due per 3-0 nelle qualificazioni agli Europei del 2004 e una per 3-0 nella fase a gironi dei Campionati Mondiali 2025 in Thailandia. Proprio in quest’ultima sfida Paola Egonu (15 punti per l’Italia) e Karin Sunderlikova (12 per la Slovacchia) sono state le migliori realizzatrici delle rispettive squadre.

Come seguire gli Europei di volley su Sky

Sky Sport seguirà gli Europei con studi pre e post-partita per tutte le gare dell'Italia e collegamenti da Göteborg con Federica Lodi. Martedì 25 agosto appuntamento alle 15.45 con Studio EuroVolley su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, prima di Svezia-Italia alle ore 16 sullo stesso canale. Gli Europei femminili sono in diretta su Sky Sport fino al 6 settembre e in streaming su NOW.

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