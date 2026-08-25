Europei di volley femminile, Italia-Slovacchia 3-0: quarta vittoria per le Azzurre
Il giorno di riposo non rallenta il ritmo della Nazionale di Velasco che, agli Europei di volley femminili, torna in campo e batte per 3 set a 0 (25-19, 25-18, 25-20) anche la Slovacchia: l'obiettivo resta difendere il primo posto dall'attacco della Francia (ultimo appuntamento del pool D il 26 agosto). Gli Europei di volley sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
ITALVOLLEY: CLASSIFICHE - CALENDARIO - GUIDA TV
in evidenza
Italia-Slovacchia 3-0: gli highlights
La classifica del pool D
Quarta vittoria su quattro per l'Italia di Julio Velasco.
Europei di volley, la classifica dell'Italia e dei gironiVai al contenuto
I risultati di oggi
Non solo l'Italia in campo in questo martedì agli Europei di volley.
Europei volley femminile, i risultati delle partite di oggi: l'Italia batte la SlovacchiaVai al contenuto
Il calendario dell'Italvolley agli Europei
Le Azzurre (nel pool D) torneranno in campo domani contro la Francia:
- Italia-Croazia 3-0
- Italia-Montenegro 3-0
- Italia-Svezia 3-0
- Italia-Slovacchia 3-0
- Italia-Francia
Italvolley agli Europei: calendario partite con date, orari e risultatiVai al contenuto
L'Italia batte la Slovacchia 3-0
L'ITALIA VINCE IL 3° SET E LA PARTITA: fuori l'ultimo attacco delle slovacche, finisce 25-20 Italia! Le Azzurre sono già qualificate per gli ottavi, ma in ballo c'è ancora il primo posto
3° SET: Adigwe trova lo spazio per colpire in parallela, 24-20 Italia
3° SET: mani fuori di Trebichavska, 23-20 Italia
3° SET: diagonale vincente di Sylla, 23-19 Italia
3° SET: anche un mani fuori di Trebichavska, 22-19 Italia
3° SET: il muro non regge l'attacco di Trebichavska, 22-18 Italia
3° SET: Adigwe tira fortissimo in diagonale, 22-17 Italia
3° SET: pipe di Sepelova, 21-17 Italia
3° SET: Trebichavska colpisce in parallela, 21-16 Italia
3° SET: altro punto su muro grazie a Adigwe, 21-15 Italia
3° SET: primo tempo di Fahr, 20-15 Italia
3° SET: Trebichavska trova il punto con un attacco morbido, 19-15 Italia
3° SET: rimpallo e palla nell'occhio di Fahr sull'attacco di Sepelova, 19-14 Italia
3° SET: muro che funziona quello di Fahr, 19-13 Italia
3° SET: primo tempo di Fahr per il 18-13 Italia
3° SET: altro punto di Giovannini in diagonale, 17-13 Italia
3° SET: Sylla sbaglia la battuta, 16-13 Italia
3° SET: tocco sull'attacco al posto 6 di Giovannini, 16-12 Italia
3° SET: errore in battuta di Hrusecka, 15-12 Italia
3° SET: primo tempo di Hrusecka, 14-12 Italia
3° SET: Egonu sale a quota 19 punti personali, 14-11 Italia
3° SET: Egonu spedisce fuori, 13-11 Italia
3° SET: c'è il tocco di Sepelova sull'attacco forte di Sylla, 13-10 Italia
3° SET: attacco vincente di Trebichavska, 12-10 Italia
3° SET: ace di Nervini, 12-9 Italia
3° SET: scambio molto lungo e poi la chiude Egonu sulla parallela, 11-9 Italia
3° SET: altro errore in battuta (il 5°) di Egonu, 10-9 Italia
3° SET: diagonale stretta di Egonu, 10-8 Italia
3° SET: attacco confuso delle Azzurre, 9-8 Italia
3° SET: lunga la battuta di Meli, 9-7 Italia
3° SET: primo tempo di Meli, 9-6 Italia
3° SET: Egonu trova il muro di Sepelova, 8-6 Italia
3° SET: sfonda il primo tempo di Meli, 8-5 Italia
3° SET: Orro batte lungo, 7-5 Italia
3° SET: Orro a filo allunga per le Azzurre, 7-4 Italia
3° SET: parallela di Sunderlikova, 6-4 Italia
3° SET: muro vincente di Sylla, 6-3 Italia
3° SET: Fricova tira profondo, 5-3 Italia
3° SET: sbaglia la battuta Sunderlikova, 4-3 Italia
3° SET: attacco fuori di Fahr, 3-3
3° SET: la difesa slovacca non gestisce l'attacco di Egonu, 3-2 Italia
3° SET: Egonu sbaglia ancora la battuta, 2-2
3° SET: Egonu torna a colpire in diagonale, 2-1 Italia
3° SET: fallo di Fahr, 1-1
3° SET: attacco vincente di Nervini dopo un lungo scambio, 1-0 Italia
INIZIA IL 3° SET!
L'Italia vince il 2° set!
Trebichavska batte lungo, fissato nel parziale il definitivo 25-18 Italia!
2° SET: Trebichavska attacca bene e accorcia, 24-18 Italia
2° SET: il muro di Egonu e altro allungo, 24-17 Italia
2° SET: Sylla riprova in diagonale e questa volta è punto, 23-17 Italia
2° SET: questa volta manda fuori Sylla l'attacco in diagonale, 22-17 Italia
2° SET: muro anche per Sylla, 22-16 Italia
2° SET: diagonale vincente per Sylla, 21-16 Italia
2° SET: torna a far punto Egonu, 20-16 Italia
2° SET: bella diagonale stretta di Sepelova, 19-16 Italia
2° SET: fuori il servizio di Fahr, 19-15 Italia
2° SET: attacco ottimo in mezzo al muro di Sylla, 19-14 Italia
2° SET: primo tempo di Fahr, 18-14 Italia
2° SET: Sepelova trova il tocco delle Azzurre ed è 17-14 Italia
2° SET: muro vincente su Sylla, 17-13 Italia
2° SET: fuori l'attacco di Sylla, 17-12 Italia
2° SET: a fare punto è ancora lei, Paola Egonu. Altra diagonale vincente, 17-11 Italia
2° SET: lunga la battuta di Egonu, 16-11 Italia
2° SET: altro super attacco di Egonu che sta trascinando le Azzurre, 16-10 Italia
2° SET: batte lungo Danesi, 15-10 Italia
2° SET: funziona il muro di Fahr, 15-9 Italia
2° SET: altra diagonale di Egonu, 14-9 Italia
2° SET: Sunderlikova sfodera un mancino in parallela, 13-9 Italia
2° SET: pallonetto di Sunderlikova, 13-8 Italia
2° SET: che diagonale di Egonu, 13-7 Italia
2° SET: il secondo attacco di Egonu è quello buono, 12-7 Italia
2° SET: Sunderlikova trafigge il muro azzurro, 11-7 Italia
2° SET: ace di Orro, 11-6 Italia
2° SET: sulla rete la battuta di Hrusecka, 10-6 Italia
2° SET: pallonetto di Sepelova, 9-6 Italia
2° SET: allo stesso modo risponde Sylla, 9-5 Italia
2° SET: la diagonale di Herdova fa male, 8-5 Italia
2° SET: parallela di Egonu, 8-4 Italia
2° SET: Egonu trova la rete sulla battuta, 7-4 Italia
2° SET: Egonu colpisce in diagonale dopo la bellissima difesa di Orro, 7-3 Italia
2° SET: mani fuori di Sunderlikova, 6-3 Italia
2° SET: diagonale vincente di Sunderlikova, 6-2 Italia
2° SET: lunga la battuta di Sepelova, 6-1 Italia
2° SET: questa volta spedisce fuori Nervini, 5-1 Italia
2° SET: attacco al millimetro di Nervini che vale il 5-0 Italia
2° SET: fortissima la chiusura di Egonu, 4-0 Italia
2° SET: mani fuori di Nervini, 3-0 Italia
2° SET: Sepelova attacca fuori in parallela, 2-0 Italia
2° SET: primo tempo di Danesi, 1-0 Italia
INIZIA IL 2° SET!
L'Italia vince il 1° set!
Il punto esclamativo lo mette Adigwe in diagonale, 25-19 Italia!
1° SET: primo tempo anche di Fahr, 24-19 Italia
1° SET: muro vincente di Fahr, 23-19 Italia
1° SET: Herdova attacca troppo profondo, 22-19 Italia
1° SET: c'è un tocco sull'attacco di Sepelova e vale il punto per le slovacche, 21-19 Italia
1° SET: primo tempo di Danesi, 21-18 Italia
1° SET: lungo scambio, poi l'attacco fuori di Egonu, 20-18 Italia
1° SET: Sunderlikova spedisce sulla rete, 20-17 Italia
1° SET: mani fuori di Sepelova, 19-17 Italia
1° SET: anche a muro fa punto Sylla per il 19-16 Italia
1° SET: diagonale vincente di Sylla al secondo tentativo, 18-16 Italia
1° SET: mani fuori di Herdova, 17-16 Italia
1° SET: splendida parallela di Sylla, 17-15 Italia
1° SET: ace di Fahr, 16-15 Italia
1° SET: serve lungo Sunderlikova, 15-15
1° SET: pallonetto di Herdova, 15-14 Slovacchia
1° SET: altro primo tempo vincente di Hrusecka, 14-14
1° SET: Fahr respinge a filo una ricezione lunga, 14-13 Italia
1° SET: Nervini attacca in diagonale e piega le mani, 13-13
1° SET: attacco fuori ed è 13-12 Slovacchia
1° SET: con la stessa moneta risponde Kormendyova, 12-12
1° SET: primo tempo di Fahr, 12-11 Italia
1° SET: altro muro, questa volta di Egonu, 11-11
1° SET: pallonetto di Kohutova, 11-10 Slovacchia
1° SET: primo tempo di Danesi, 10-10
1° SET: attacco diagonale di Sepelova, 10-9 Slovacchia
1° SET: muro azzurro vincente con Danesi, 9-9
1° SET: sbaglia la battuta Hrusecka, 9-8 Slovacchia
1° SET: ace di Hrusecka, 9-7 Slovacchia
1° SET: diagonale vincente sull'attacco, 8-7 Slovacchia
1° SET: Sylla trova il tocco della difesa slovacca ed è punto, 7-7
1° SET: altra pipe di Sunderlikova, 7-6 Slovacchia
1° SET: pipe di Sunderlikova, 6-6
1° SET: attacco lungo di Herdova, 6-5 Italia
1° SET: primo tempo di Hrusecka, 5-5
1° SET: attacco in posto 6 di Egonu ed è 5-4 Italia
1° SET: c'è il tocco di Magdinova prima dell'uscita che premia le Azzurre dopo il muro, 4-4
1° SET: Egonu si riscatta con un pallonetto, 4-3 Slovacchia
1° SET: Egonu batte sulla rete, 4-2 Slovacchia
1° SET: diagonale stretta di Egonu, 3-2 Slovacchia
1° SET: la difesa non regge la diagonale di Sepelova, 3-1 Slovacchia
1° SET: Egonu trova il muro e il primo punto delle Azzurre, 2-1 Slovacchia
1° SET: piazzata di Sepelova, 2-0 Slovacchia
1° SET: primo attacco di Nervini ma è fuori, 1-0 Slovacchia
INIZIA IL 1° SET!
Tutto pronto alla Scandinavium Arena di Göteborg: Italia-Slovacchia sta per cominciare!
Squadre in campo
Prima dell'inizio è il momento degli inni nazionali: si parte dall'Italia, poi sarà la volta della Slovacchia
Il sestetto della Slovacchia
- Herdová
- Kohutová
- Kormendyová
- +Sunderliková
- Hrusecká
- Sepelová
- Justhová (libero)
Il sestetto dell'Italia
- Alessia Orro
- Stella Nervini
- Myriam Sylla
- Anna Danesi (C)
- Sarah Fahr
- Paola Egonu
- Ilaria Spirito (libero)
Velasco: "Non dobbiamo pretendere la perfezione"
Le parole del Ct della Nazionale dopo il 3-0 alla Svezia.
Velasco: 'Non dobbiamo pretendere la perfezione'. VIDEOVai al contenuto
Le 14 convocate di Velasco agli Europei
- Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro
- Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova
- Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr
- Opposti: 15 Merit Adigwe, 18. Paola Egonu
- Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino
Europei su Sky, le 14 convocate del ct VelascoVai al contenuto
Europei di volley, tutte le classifiche
Europei di volley, la classifica dell'Italia e dei gironiVai al contenuto
Italia, battuta anche la Svezia: gli highlights
Altra grande prestazione delle Azzurre di Velasco nella terza partita.
L'Italia fa tris: anche la Svezia va ko 3-0Vai al contenuto
Il calendario dell'Italvolley agli Europei
Le Azzurre (nel pool D) hanno vinto tutte le prime tre sfide:
- Italia-Croazia 3-0
- Italia-Montenegro 3-0
- Italia-Svezia 3-0
- Italia-Slovacchia: martedì 25 agosto ore 16
- Italia-Francia: mercoledì 26 agosto ore 16
Italvolley agli Europei: calendario partite con date, orari e risultatiVai al contenuto
Le date dell'Europeo
Il format del torneo
Saranno 24 le Nazionali in campo per conquistare l'Europeo. La fase a gironi si disputerà in quattro Paesi ospitanti: Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaijan e Svezia, con le sedi di Istanbul, Brno, Baku e Goteborg. Al termine della prima fase, le prime quattro classificate di ciascun girone accederanno alla fase a eliminazione diretta. Gli ottavi di finale si giocheranno dal 30 agosto al 1° settembre, seguiti dai quarti di finale il 2 e 3 settembre. La fase conclusiva del torneo, con semifinali e finali, è in programma il 5 e 6 settembre a Istanbul, che ospiterà anche parte della fase a eliminazione diretta.
Tutte le partite dell'Italia con studi pre e post
Una copertura editoriale completa accompagnerà ogni giornata di gara degli Europei. Per tutte le partite dell'Italia saranno previsti studi pre e post-partita su Sky Sport Arena e Sky Sport 24, che seguirà l'evento con aggiornamenti continui da Göteborg, sede della prima fase delle azzurre. Proprio dalla città svedese, Federica Lodi sarà l’inviata che racconterà, giorno dopo giorno, il percorso della Nazionale, con collegamenti live, interviste esclusive a Julio Velasco e alle protagoniste azzurre, approfondimenti e servizi dal ritiro italiano e dai luoghi simbolo della città svedese. Da Göteborg a Milano Santa Giulia, Sky Sport schiererà la propria “squadra volley” per offrire un racconto completo e coinvolgente dell’evento. Le partite dell'Italia saranno raccontate da Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano, mentre da Milano Alessandro Acton guiderà gli studi con il contributo tecnico di Francesca Piccinini, Alessia Gennari e Roberto Prini. A completare il team editoriale anche i telecronisti Maurizio Trezzi, Rudy Palermo e Giovanni Cristiano, impegnati nel racconto delle migliori sfide della competizione. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche su skysport.it, la APP Sky Sport e i canali social ufficiali di @SkySport e @nowit.
Gli Europei di volley femminili in diretta su Sky
Prosegue la grande Estate Italiana nella Casa dello Sport di Sky con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: i Campionati Europei femminili di Volley 2026, da venerdì 21 agosto a domenica 6 settembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Oltre alle partite dell’Italia, Sky trasmetterà le migliori sfide della fase a gironi con almeno due match al giorno. Dalla fase a eliminazione diretta, saranno inoltre visibili tutte le gare degli ottavi di finale, dei quarti, delle semifinali e delle finali.
Dove vedere Italia-Slovacchia
Diretta alle 16 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.
Dopo un giorno di riposo, l'Italia è di nuovo protagonista agli Europei di volley femminili. Di fronte nel pool D ci sarà la Slovacchia (inizio alle 16), dopo i 3-0 rifilati in serie a Croazia, Montenegro e Svezia.
L’Italia ha vinto entrambi i precedenti contro la Slovacchia agli Europei: 3-0 a Bratislava negli ottavi di finale del 2019 e 3-1 nella fase a gironi a Zara nel 2021. In entrambe le sfide le due nazionali erano guidate da tecnici italiani: Davide Mazzanti sulla panchina dell’Italia e Marco Fenoglio su quella della Slovacchia.
La Slovacchia potrebbe incassare, per la prima volta, tre sconfitte agli Europei contro una stessa avversaria.
Sarà la prima partita della Slovacchia agli Europei contro una nazionale campione olimpica e/o mondiale in carica.
Paola Egonu (17 punti) e Indre Sorokaite (16) furono le migliori realizzatrici dell’Italia nella vittoria contro la Slovacchia nel 2019. Maria Zernovic, invece, realizzò 10 punti per la Slovacchia.
Egonu (19 punti) fu la miglior realizzatrice dell’Italia anche nel successo per 3-1 contro la Slovacchia nel 2021. Nikola Radosova (12), Karolina Fricova (11) e Romana Kriskova (10) furono le migliori realizzatrici della Slovacchia.
In questo secolo, l’Italia ha vinto anche altre tre partite ufficiali contro la Slovacchia: due per 3-0 nelle qualificazioni agli Europei del 2004 e una per 3-0 nella fase a gironi dei Campionati Mondiali 2025 in Thailandia. Proprio in quest’ultima sfida Paola Egonu (15 punti per l’Italia) e Karin Sunderlikova (12 per la Slovacchia) sono state le migliori realizzatrici delle rispettive squadre.
L’attuale Commissario Tecnico della Slovacchia, Martino Volpini, era assistente allenatore della nazionale slovacca in occasione della sconfitta per 3-0 contro l’Italia di Julio Velasco ai Campionati Mondiali 2025. Quella partita rappresentò l’esordio assoluto della Slovacchia in un Campionato Mondiale. Alla guida della Nazionale maschile spagnola, Julio Velasco superò la Slovacchia per 3-2 agli Europei 2009.
Volpini, in qualità di direttore sportivo, e Velasco, come allenatore, hanno lavorato insieme alla UYBA Volley Busto Arsizio nel 2023, fino a quando Velasco lasciò il club nel novembre dello stesso anno. Tra l’altro oggi Volpini ricopre, sempre alla Uyba il ruolo di vice-allenatore.