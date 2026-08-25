Europei volley femminile, il programma delle partite di oggi
Quinta giornata agli Europei di volley femminile 2026, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'Italia di Julio Velasco torna in campo contro la Slovacchia dopo le tre vittorie consecutive contro Croazia, Montenegro e Svezia. Di seguito il programma completo della giornata
- Ore 13.30
- Girone C
- Ore 15
- Girone A
- Ore 16
- Girone B
- Ore 16
- Girone D
- Ore 16.30
- Girone C
- Ore 18
- Girone A
- Ore 19
- Girone B
- Ore 19
- Girone D