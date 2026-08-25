Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Europei volley femminile, il programma delle partite di oggi

Volley fotogallery
9 foto
©IPA/Fotogramma

Quinta giornata agli Europei di volley femminile 2026, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'Italia di Julio Velasco torna in campo contro la Slovacchia dopo le tre vittorie consecutive contro Croazia, Montenegro e Svezia. Di seguito il programma completo della giornata

CLASSIFICHE - CALENDARIO PARTITE ITALIA

ALTRE FOTOGALLERY

Italvolley, calendario delle partite agli Europei

LIVE SU SKY

E' iniziato molto bene l'Europeo di volley femminile per l'Italia: vittoria netta per 3-0 contro...

9 foto

Europei, la classifica dei gironi e dell'Italia

Volley

Si è conclusa la quarta giornata agli Europei femminili di volley 2026, in programma fino al 6...

10 foto

Europei, i risultati delle partite del 24 agosto

Volley

Quarta giornata agli Europei di volley femminile 2026, in diretta su Sky Sport e in streaming su...

9 foto

Europei, i risultati delle partite del 23 agosto

Volley

Terza giornata agli Europei di volley femminile 2026, in diretta su Sky Sport. L'Italia di Julio...

9 foto

Europei, i risultati delle partite del 22 agosto

Volley

Seconda giornata degli Europei di volley femminile, in diretta su Sky Sport. L'Italia di Julio...

9 foto

Video in evidenza

    Volley: Ultime Notizie

    Velasco: "Non dobbiamo pretendere la perfezione"

    europei volley

    Le parole del Ct della Nazionale dopo il 3-0 alla Svezia: "Abbiamo affrontato una squadra...

    L'Italia fa tris: anche la Svezia va ko 3-0

    Volley

    Le ragazze di Velasco conquistano la terza vittoria su tre agli Europei di volley, battendo per 3...

    Europei di volley, dove vedere Italia-Svezia

    guida tv

    L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli Europei di volley femminile 2026 dopo le vittorie...