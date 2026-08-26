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Volley, Italia-Germania da record: il primo set finisce 64-66, è nella storia

Volley

130 punti in un solo set: Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco, con l'attacco decisivo di Röhrs. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo-Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito, durato quanto una partita intera, che consegna Italia-Germania ai record

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Italia-Germania entra subito nella storia della pallavolo. Il primo set della FIPAV Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo circa un'ora e mezza di gioco e 130 punti complessivi. Battuti sia il precedente record italiano di Cuneo-Treviso del 2002, terminato 54-52, sia il primato mondiale della V-League coreana, fermo sul 56-54. Il parziale si trasforma presto in una maratona, con una lunga serie di set point annullati da entrambe le parti. L'Italia resta agganciata fino al 64-64, poi l'ace di Tille e l'attacco finale di Röhrs consegnano il set alla Germania. L'esordio azzurro nella FIPAV Cup Men Elite parte così con un set a dir poco storico.

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