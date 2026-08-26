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Europei volley femminile, il calendario delle partite di oggi: l'Italia sfida la Francia

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Sesta giornata agli Europei di volley femminile 2026. L'Italia di Julio Velasco torna in campo alle 16 contro la Francia nell'ultima partita della fase a gironi: sfida in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con Studio EuroVolley dalle 15.45. In serata spazio anche a Germania-Turchia, su Sky dalle 18.30. Di seguito il programma completo della giornata

ITALIA-SLOVACCHIA 3-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - CALENDARIO PARTITE ITALIA

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