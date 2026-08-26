Europei volley femminile, il calendario delle partite di oggi: l'Italia sfida la Francia
Sesta giornata agli Europei di volley femminile 2026. L'Italia di Julio Velasco torna in campo alle 16 contro la Francia nell'ultima partita della fase a gironi: sfida in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con Studio EuroVolley dalle 15.45. In serata spazio anche a Germania-Turchia, su Sky dalle 18.30. Di seguito il programma completo della giornata
ITALIA-SLOVACCHIA 3-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - CALENDARIO PARTITE ITALIA
- Ore 13.30
- Girone C
- Ore 15
- Girone A
- Ore 16
- Girone D
- Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su NOW
- Studio EuroVolley dalle 15.45
- Ore 16
- Girone B
- Ore 16.30
- Girone C
- Ore 18
- Girone A
- Su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle 18.30 e in streaming su NOW
- Ore 19
- Girone D
- Ore 19
- Girone B
- Alle 15.45: Studio EuroVolley, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- Alle 16: Francia-Italia, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- Alle 18: Studio EuroVolley, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- Alle 18.30: Germania-Turchia, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- Gli Europei femminili sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 6 settembre