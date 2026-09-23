Europei volley maschile, il programma dei quarti di oggi: c'è Italia-Finlandia
Mercoledì 23 settembre si completano i quarti di finale degli Europei di volley maschile con le ultime due partite in programma. Si parte alle 16 con Belgio-Slovenia, mentre alle 21.05 torna in campo l'Italia di Ferdinando De Giorgi contro la Finlandia, con in palio un posto in semifinale. Entrambe le sfide saranno in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- Ore 16
- Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- Ore 21.05
- Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- In caso di vittoria contro la Finlandia, l'Italia affronterà la Francia che ha battuto 3-0 la Romania nella partita dei quarti di finale
- Le semifinali sono in programma venerdì 25 settembre.
- Si giocheranno all'Unipol Forum di Assago a Milano
- Le due fasce orarie previste sono le 17 e le 21. In caso di presenza dell'Italia, sarebbero gli Azzurri a giocare la seconda semifinale
- Tutte le partite della fase finale dell'Europeo di volley maschile sono da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW