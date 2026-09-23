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Europei volley maschile, il programma dei quarti di oggi: c'è Italia-Finlandia

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Mercoledì 23 settembre si completano i quarti di finale degli Europei di volley maschile con le ultime due partite in programma. Si parte alle 16 con Belgio-Slovenia, mentre alle 21.05 torna in campo l'Italia di Ferdinando De Giorgi contro la Finlandia, con in palio un posto in semifinale. Entrambe le sfide saranno in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

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