Italia di Volley maschile agli Europei: l'altezza dei giocatori di De Giorgi
Quanto sono alti gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi impegnati agli Europei? Tra il giocatore più basso e quello più alto della Nazionale ci sono quasi 35 centimetri di differenza... Ecco tutti i 14 convocati dell'Italia, ordinati dal più basso al più alto, con ruolo, altezza e anno di nascita. L'Europeo di volley è da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW
- Altezza: 1,76 m
- Anno di nascita: 2003
- Altezza: 1,78 m
- Anno di nascita: 1995
- Altezza: 1,88 m
- Anno di nascita: 1998
- Altezza: 1,93 m
- Anno di nascita: 2004
- Altezza: 1,96 m
- Anno di nascita: 2000
- Altezza: 2,00 m
- Anno di nascita: 1996
- Altezza: 2,00 m
- Anno di nascita: 1999
- Altezza: 2,01 m
- Anno di nascita: 1997
- Altezza: 2,03 m
- Anno di nascita: 2000
- Altezza: 2,03 m
- Anno di nascita: 2002
- Altezza: 2,04 m
- Anno di nascita: 1996
- Altezza: 2,04 m
- Anno di nascita: 2006
- Altezza: 2,05 m
- Anno di nascita: 1997
- Altezza: 2,10 m
- Anno di nascita: 2001