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Italia di Volley maschile agli Europei: l'altezza dei giocatori di De Giorgi

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Quanto sono alti gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi impegnati agli Europei? Tra il giocatore più basso e quello più alto della Nazionale ci sono quasi 35 centimetri di differenza... Ecco tutti i 14 convocati dell'Italia, ordinati dal più basso al più alto, con ruolo, altezza e anno di nascita. L'Europeo di volley è da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW

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