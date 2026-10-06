Mondiali volley femminili 2027, definite le 32 squadre partecipanti

Il Mondiale femminile 2027 di volley è completo: si conoscono i nomi delle 32 nazionali partecipanti, tra cui c'è anche l'Italia campione del mondo in carica. Il torneo si svolgerà tra Stati Uniti e Canada, dal 20 agosto al 5 settembre 2027
- ITALIA (campione in carica)
- STATI UNITI (Paese ospitante)
- CANADA (Paese ospitante)
- TURCHIA
- SERBIA
- POLONIA
- BRASILE
- ARGENTINA
- COLOMBIA
- CUBA
- REPUBBLICA DOMINICANA
- PORTO RICO
- THAILANDIA
- CINA
- GIAPPONE
- EGITTO
- KENYA
- CAMERUN
- OLANDA
- RUSSIA
- GERMANIA
- REPUBBLICA CECA
- BELGIO
- FRANCIA
- SLOVENIA
- SVEZIA
- MESSICO
- UCRAINA
- GRECIA
- COREA DEL SUD
- BULGARIA
- SVIZZERA
- 1952: Urss
- 1956: Urss
- 1960: Urss
- 1962: Giappone
- 1967: Giappone
- 1970: Urss
- 1974: Giappone
- 1978: Cuba
- 1982: Cina
- 1986: Cina
- 1990: Urss
- 1994: Cuba
- 1998: Cuba
- 2002: ITALIA
- 2006: Russia
- 2010: Russia
- 2014: Stati Uniti
- 2018: Serbia
- 2022: Serbia
- 2025: ITALIA