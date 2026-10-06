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Mondiali volley femminili 2027, definite le 32 squadre partecipanti

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Il Mondiale femminile 2027 di volley è completo: si conoscono i nomi delle 32 nazionali partecipanti, tra cui c'è anche l'Italia campione del mondo in carica. Il torneo si svolgerà tra Stati Uniti e Canada, dal 20 agosto al 5 settembre 2027

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