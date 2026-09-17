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Europei di volley maschile, tabellone e calendario partite Italia: date e orari

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L'Italia sfida la Slovenia giovedì 17 settembre alle 21.05 nell'ultima partita della Pool A: agli Azzurri bastano due set per chiudere il girone al primo posto. In caso di primato, agli ottavi ci sarebbe la Danimarca. Con il secondo posto, invece, l'avversaria sarebbe la Serbia. Di seguito il tabellone della fase a eliminazione diretta dell'EuroVolley e il possibile percorso della squadra di De Giorgi. Tutto da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW

CALENDARIO ITALIA - CLASSIFICHE GIRONI

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