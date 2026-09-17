Europei di volley maschile, tabellone e calendario partite Italia: date e orari
L'Italia sfida la Slovenia giovedì 17 settembre alle 21.05 nell'ultima partita della Pool A: agli Azzurri bastano due set per chiudere il girone al primo posto. In caso di primato, agli ottavi ci sarebbe la Danimarca. Con il secondo posto, invece, l'avversaria sarebbe la Serbia. Di seguito il tabellone della fase a eliminazione diretta dell'EuroVolley e il possibile percorso della squadra di De Giorgi. Tutto da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Vittoria contro la Slovenia
- Sconfitta al tie-break contro la Slovenia
- Sconfitta per 3-1 contro la Slovenia ma in quel caso da verificare il quoziente punti
- Dopo aver staccato il pass per gli ottavi nella serata di domenica 13 settembre, l'Italia conoscerà l'avversario solo dopo la partita di questa sera
- In caso di qualificazione al primo posto, ci sarà la Danimarca agli ottavi
- In caso di qualificazione al secondo posto, ci sarà la Serbia agli ottavi
- POLONIA-LETTONIA (OF 5)
- 19 settembre, ore 16
- Sofia
- GERMANIA-BULGARIA (EF8)
- 19 settembre, ore 19
- Sofia
- UCRAINA-ROMANIA (EF7)
- 20 settembre, ore 16
- Sofia
- FRANCIA-PORTOGALLO (EF 6)
- 20 settembre, ore 19
- Sofia
- A1-DANIMARCA (EF1)
- 20 settembre, Torino*
- C2-GRECIA (EF4)
- 20 settembre, Torino
- C1-CECHIA (EF2)
- 21 settembre, ore 16, Torino
- A2-SERBIA (EF3)
- 21 settembre, ore 21.05, Torino
- Quarti di finale (Sofia), 22 settembre
- QF3: Polonia-Lettonia/Germania-Bulgaria
- QF4: Francia-Portogallo/Ucraina-Romania
- QF1: vincente EF1-EF4
- QF2: vincente EF2-EF3
- SF1: vincente QF1 vs QF4
- SF2: vincente QF2 vs QF3
- Finale 3°-4° posto
- Finale 1°-2° posto
- Se l'Italia dovesse arrivare 1^ nel girone e vincesse gli ottavi contro la Danimarca, il percorso verso la finale sarebbe il seguente:
- Quarti: contro la vincente della sfida A3-C2 (potenzialmente Grecia-Serbia)
- Semifinale: contro la vincente di Francia-Portogallo/Ucraina-Romania
- Finale: potrebbe esserci la Polonia, inserita dall'altra parte del tabellone, potrebbe essere affrontata nell'ultimo atto
- 19 settembre: ottavi ore 15 e 18, Sky Sport Arena
- 20 settembre: ottavi ore 17 e 21, Sky Sport Arena
- 21 settembre: ottavi ore 17 e 21, Sky Sport Arena
- 22 settembre: quarti ore 15 e 18, Sky Sport Arena
- 23 settembre: quarti ore 17 e 21, Sky Sport Arena
- 25 settembre: semifinali ore 17 e 21, Sky Sport Arena
- 26 settembre: finale 3° posto ore 17; Studio EuroVolley ore 20.45; finale ore 21, Sky Sport Arena