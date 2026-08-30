Julio Velasco predica calma in vista della fase ad eliminazione diretta agli Europei femminili di volley: "Evitiamo discorsi retorici, le ragazze sanno già quanto vale questa partita". Poi, il Ct azzurro rivela un aneddoto inedito sulla Nazionale femminile prima degli ottavi con la Bulgaria: il gioco di carte in VNL e la sua "sconfitta" fuori dal campo. Domani alle 16 gli ottavi su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

A un passo dal dentro o fuori, la ricetta di Julio Velasco resta sempre la stessa: equilibrio , mente sgombra e zero retorica. Alla vigilia dell'ottavo di finale che vedrà l'Italia femminile opposta alla Bulgaria ( lunedì 31 agosto su Sky alle 16 ), il commissario tecnico azzurro mantiene la rotta con la consueta lucidità intellettuale e un pizzico di ironia, puntando tutto sulla gestione psicologica del gruppo.

Per affrontare una sfida ad eliminazione diretta, il primo avversario da battere non è dall'altra parte della rete, ma nella testa delle giocatrici. Velasco lo spiega richiamando un'immagine pop tanto immediata quanto efficace: "Io cerco di non cambiare niente, nel senso di non trasmettere ansia . Dico sempre che c'è quel cartone animato dove, quando arriva Ansia, è un casino totale... Ecco, l'obiettivo è non farla arrivare. Questa è la prima cosa ".

Il Ct azzurro, da sempre attento a mantenere il giusto distacco professionale, ha svelato un retroscena inedito vissuto durante la Volleyball Nations League: ""Il momento più divertente è stato durante la VNL. Di solito non condivido i momenti liberi con i giocatori, né maschi né femmine, cerco di stare sempre un passo indietro. Però lì mi hanno chiesto di giocare e ho accettato , altrimenti sembra che uno si isoli. È un gioco molto divertente a coppie: si pesca una carta con una domanda e la risposta delle due persone deve essere all'unisono".

Un leader sa quando guidare e quando, invece, farsi da parte e mettersi in gioco. Alla vigilia dell'ottavo di finale che vedrà l'Italia femminile affrontare l'Ungheria, il commissario tecnico Julio Velasco si concede un momento di leggerezza per raccontare la forza di un gruppo che sa unire rigore tattico e grande complicità.

Velasco: "Si divertivano a vedermi in difficoltà..."

"All'inizio ero un disastro totale. Si sono divertite tutte tantissimo nel vedermi in difficoltà: io, che di solito sono quello che dà le direttive, lì non ero nemmeno tra i quattordici in panchina! Poi ho preso il ritmo giocando in coppia con Carlotta Cambi. Ci siamo divertiti enormemente nel dire e sentire banalità assurde. È stato l'unico momento in cui ho giocato davvero con le ragazze ed è stato bellissimo."

Un siparietto che dimostra l'alchimia di una squadra pronta a spingere sull'acceleratore nella fase a eliminazione diretta. Contro l'Ungheria serviranno la solita concentrazione e determinazione, ma la serenità mostrata da Velasco e dalle sue azzurre è il miglior biglietto da visita per affrontare la sfida.