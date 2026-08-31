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Italia-Bulgaria in tv e streaming: dove vedere la partita degli Europei di volley

Volley

Prima sfida a eliminazione diretta per le Azzurre di Julio Velasco agli Europei di volley femminile 2026. Dopo il percorso perfetto della prima fase, l'Italia cerca contro la Bulgaria il visto per entrare tra le prime otto d'Europa. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria alle 16 a Brno, in Cechia. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Sarà una sfida particolare per Marcello Abbondanza, il ct italiano della Bulgaria

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L'Italia ha impressionato nella prima fase degli Europei femminili di volley, adesso inizia la sfida a eliminazione diretta. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria alle ore 16 a Brno, in Cechia. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Sono 51 le sfide disputate nella storia tra le nazionali femminili di volley di Italia e Bulgaria. Di questi, 31 sono state vinte dall'Italia e 20 dalla Bulgaria. Decisamente a favore delle Azzurre il trend delle ultime 5 partite, vinte tutte dall'Italia. Il più recente successo è datato 3 giugno 2026 quando, nel girone di VNL, l'Italia si è imposta con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-16, 27-25).

Approfondimento

Europei, gli ottavi in programma oggi su Sky

Come seguire gli Europei di volley su Sky

Sky Sport segue gli Europei con studi pre e post-partita per tutte le gare dell'Italia e collegamenti da Brno con Federica Lodi. Le partite delle Azzurre sono commentate da Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano, con Alessandro Acton alla guida degli studi da Milano insieme a Francesca Piccinini, Alessia Gennari e Roberto Prini. Oggi appuntamento alle 15.30 con Studio EuroVolley, alle 16 con Italia-Bulgaria su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

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