Prima sfida a eliminazione diretta per le Azzurre di Julio Velasco agli Europei di volley femminile 2026. Dopo il percorso perfetto della prima fase, l'Italia cerca contro la Bulgaria il visto per entrare tra le prime otto d'Europa. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria alle 16 a Brno, in Cechia. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Sarà una sfida particolare per Marcello Abbondanza, il ct italiano della Bulgaria

L'Italia ha impressionato nella prima fase degli Europei femminili di volley, adesso inizia la sfida a eliminazione diretta. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria alle ore 16 a Brno, in Cechia. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Sono 51 le sfide disputate nella storia tra le nazionali femminili di volley di Italia e Bulgaria. Di questi, 31 sono state vinte dall'Italia e 20 dalla Bulgaria. Decisamente a favore delle Azzurre il trend delle ultime 5 partite, vinte tutte dall'Italia. Il più recente successo è datato 3 giugno 2026 quando, nel girone di VNL, l'Italia si è imposta con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-16, 27-25).