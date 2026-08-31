Secondo giorno dedicato agli ottavi di finale degli Europei femminili di volley. Si giocano Italia-Bulgaria alle 16, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, seguita da Cechia-Svezia, alle 19, in diretta su Sky Sport Arena. In campo nel pomeriggio anche Olanda-Slovenia alle 15 e Polonia-Portogallo alle 18
- Lunedì 31 agosto, ore 16
- Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- Lunedì 31 agosto, ore 19
- Diretta su Sky Sport Arena
- Lunedì 31 agosto, ore 15
- Lunedì 31 agosto, ore 18
- L'Italia, in caso di vittoria con la Bulgaria, sfiderà la vincente di Cechia-Svezia. Dall'altra parte del tabellone, la vincente di Polonia-Portogallo sfiderà la vincente di Olanda-Slovenia. Le vincenti di questi due quarti di finale, si sfideranno poi in semifinale