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Europei volley femminile, il programma degli ottavi di oggi su Sky

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Secondo giorno dedicato agli ottavi di finale degli Europei femminili di volley. Si giocano Italia-Bulgaria alle 16, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, seguita da Cechia-Svezia, alle 19, in diretta su Sky Sport Arena.  In campo nel pomeriggio anche Olanda-Slovenia alle 15 e Polonia-Portogallo alle 18

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