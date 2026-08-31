Archiviata anche la pratica Bulgaria e qualificazione ai quarti in tasca per l'Italia agli Europei di volley dopo il 3-0 (25-18, 25-13, 25-13) a Brno. Prestazione che ha soddisfatto anche Julio Velasco: "Loro sono partite forte, con una grande difesa, ci hanno creato problemi con la palla alta, poi abbiamo aggiustato il muro e sono state brave le ragazze a presentarsi con questo atteggiamento – ha spiegato il Ct -. Sapevamo che loro facevano la partita della vita, abbiamo risolto prima i problemi rispetto alla partita con la Francia. Dopo il secondo set ho detto alle ragazze ‘non è che loro giocano malissimo, siamo noi che le facciamo giocare male e non dobbiamo perdere concentrazione’. Hanno fatto tutte una grande partita, anche chi è entrato, e questo è importante perché nelle partite più difficili ci sarà bisogno di tutte. Oggi mi è piaciuta in particolare la concentrazione, la determinazione e la lucidità. Quando l’avversario difende e ti fa i primi punti ti dà fastidio ma questo diventa un atto di presunzione, sta a noi farle sbagliare e fare punti e questo l’abbiamo fatto. L’umiltà passa dal rispettare in concreto l’avversario, che vuol dire che ci può fare punti ma noi possiamo fargli più male. Giochiamo bene individualmente e di squadra, quest’ultimo non esiste se i singoli non fanno bene”.