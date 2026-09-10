Una lieve pioggia ha portato a coprire il campo allestito in Piazza del Plebiscito, a Napoli, dove alle 21 l'Italia farà il suo debutto agli Europei di volley maschile contro la Svezia in diretta su Sky Sport Arena. Gli organizzatori hanno protetto il terreno di gioco con un telone in attesa del miglioramento delle condizioni. Guarda il VIDEO qui sopra: intanto i giocatori stanno provando ad allenarsi sul campo coperto

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