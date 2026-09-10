Europei volley, il meteo a Napoli per Italia-Svezia: campo coperto per lieve pioggiaeurovolley
Una lieve pioggia ha portato a coprire il campo allestito in Piazza del Plebiscito, a Napoli, dove alle 21 l'Italia farà il suo debutto agli Europei di volley maschile contro la Svezia in diretta su Sky Sport Arena. Gli organizzatori hanno protetto il terreno di gioco con un telone in attesa del miglioramento delle condizioni. Guarda il VIDEO qui sopra: intanto i giocatori stanno provando ad allenarsi sul campo coperto
Una lieve pioggia ha portato gli organizzatori a coprire con un telone il campo di Piazza del Plebiscito, dove alle 21 l'Italia debutterà agli Europei contro la Svezia. In caso di sospensione definitiva, la partita verrebbe recuperata domani alle 20, sempre a Piazza del Plebiscito. Sugli spalti è atteso anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.