Dopo le Olimpiadi, i Mondiali e la doppia Vnl, all'ItalVolley femminile di Velasco mancano solo gli Europei. Per vincerli bisogna battere a casa sua la Turchia di coach Santarelli. Egonu e compagne iniziano col piglio giusto dominando il primo set 25-16. Vanno avanti anche nel secondo, ma la Turchia reagisce e fa suo il parziale 25-22. La finale è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

L'ALBO D'ORO DEGLI EUROPEI