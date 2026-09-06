ITALIA-TURCHIA 1-1 LIVE (25-16, 22-25)
- La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Ampio post-partita al termine
Dopo le Olimpiadi, i Mondiali e la doppia Vnl, all'ItalVolley femminile di Velasco mancano solo gli Europei. Per vincerli bisogna battere a casa sua la Turchia di coach Santarelli. Egonu e compagne iniziano col piglio giusto dominando il primo set 25-16. Vanno avanti anche nel secondo, ma la Turchia reagisce e fa suo il parziale 25-22. La finale è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW.
in evidenza
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2° SET: l'ultimo punto è di Vargas con un mani-out. Si va al terzo set con una situazione in perfetto equilibrio
2° SET: Egonu rientra in campo e scuote l'Italia. La Turchia però resta avanti 24-22
2° SET: Antropova murata e la difesa azzurra non reagisce. Set-point Turchia sul 24-21
2° SET: Cebecioglu è in gran forma e trova il punto del 23-21 Turchia. Ora la squadra di Santarelli si permette anche di far riposare Vargas in attacco
2° SET: bene Adigwe in attacco! L'Italia reagisce anche se la Turchia è avanti 22-21
2° SET: Antropova fuori-giri. Colpisce male il pallone e attacco fuori. Timeout Velasco sul 22-20 Turchia
2° SET: sorpasso Turchia sul 21-20! Muro vincente di Gunes su Antropova
2° SET: attacco vincente di Cebecioglu per la parità a quota 20
2° SET: Adigwe, entrata da poco al posto di Egonu, segna il punto del 20-19 Italia
2° SET: altra chiamata vincente di Santarelli che individua un tocco del muro azzurro sfuggito inizialmente agli arbitri. 19-18 Italia
2° SET: quanti errori in battuta della Turchia. L'ultimo di Vargas vale il 19-17 Italia
2° SET: mani-out di Vargas. 18-17 Italia
2° SET: l'Italia riallunga! Prima Gunes sbaglia in battuta e poi Fahr cancella Vargas a muro. 18-16 per le azzurre
2° SET: prima Egonu, poi Vargas. Si prosegue sul filo dell'equilibrio (16-16)
2° SET: muro di Danesi su Baladin. Il punto però è turco perché Santarelli chiede la review su una difesa di Orro. In effetti il pallonetto di Vargas aveva toccato prima il campo (15-15)
2° SET: la Turchia resta a contatto. Punto di Gunes e 15-14 Italia
2° SET: stavolta mani-out di Vargas, Italia ancora avanti 15-13
2° SET: gran difesa di Orro, lotta a rete Danesi-Gunes e infine il mani-out di Antropova che vale il 15-12 Italia
2° SET: mani-out di Egonu dopo una bella difesa su Vargas. Italia avanti 14-12
2° SET: male Fahr in battuta, l'Italia resta avanti 13-12
2° SET: muro du Fahr su Cebecioglu. L'Italia interrompe il break turco e resta avanti 13-11
2° SET: non punge il pallonetto di Antropova, Vargas invece sfonda dalla seconda linea. 11-10 Italia
2° SET: stavolta timeout di Velasco, il primo nel match dopo l'errore in ricezione di Sylla. La Turchia si è riavvicinata sul 12-10
2° SET: la battuta turca è aiutata dalla rete e l'Italia difende con affanno. Poi Cebecioglu mette a terra il pallone del 12-9 (Italia)
2° SET: Vargas piega le mani di Fersino. 12-8 Italia
2° SET: letto il pallonetto di Vargas dall'Italia, ma Egonu schiaccia sulla rete stavolta. 12-7 Italia
2° SET: stavolta a bersaglio Antropova e Santarelli, come nel primo set, si gioca prestissimo entrambi i timeout a disposizione. Italia avanti 12-6
2° SET: Paola Egonu! Schiaccia quasi senza rincorsa dalla seconda linea dopo una difesa difficile. L'Italia allunga 11-6
2° SET: muro di Fahr sull'attacco dalla seconda linea di Vargas. 10-6 Italia
2° SET: Vargas riesce a sfondare il muro azzurro con l'aiuto della rete. 9-6 Italia
2° SET: altro ace di Egonu, stavolta non va di potenza ma telecomanda il pallone a effetto lì dove non ci sono avversarie. Italia avanti 9-5 e timeout Santarelli
2° SET: ace di Egonu! 8-5 Italia
2° SET: anche Vargas fallosa in battuta. 7-5 Italia
2° SET: altro secondo tocco vincente di Sahin. La Turchia accorcia sul 6-5
2° SET: Baladin buca il muro Fahr-Egonu. L'Italia resta avanti 6-4
2° SET: Baladin colpisce l'asta in attacco, Egonu invece mette il pallone a terra per il 6-3 Italia
2° SET: Turchia fallosa in battuta e 4-3 Italia
2° SET: attacco vincente di Vargas e 3-3
2° SET: parallela out di Egonu. Italia ancora avanti 3-2
2° SET: punto lungo chiuso da una diagonale tremenda di Antropova. 3-1 Italia con l'azzurra che ora va al servizio
2° SET: riscatto immediato di Gunes. Primo tempo e Italia che resta avanti 2-1
2° SET: Danesi troneggia a muro su Gunes. 2-0 Italia
2° SET: l'Italia inizia come aveva finito, attacco vincente con Antropova e 1-0
Egonu trascinatrice nel primo set con 7 punti e il 42% di efficienza offensiva
1° SET: primo tempo vincente di Danesi. Senza storia il primo parziale della finale degli Europei: l'Italia è avanti 1-0 sulla Turchia
1° SET: primo set-point annullato da Vargas. Ce ne sono tanti altri per l'Italia sul 24-16
1° SET: set-point Italia grazie al pallonetto di Egonu. Azzurre sul 24-15
1° SET: palla trattenuta fischiata a Orro che ha tentato un attacco a due mani. Italia sempre avanti 23-15
1° SET: sberla di Egonu dalla seconda linea, la difesa è imperfetta e Fahr completa l'opera sul pallone vagante a rete. Italia avanti 23-14
1° SET: punto di Sahin di secondo tocco. Italia-Turchia 22-14
1° SET: miracolo difensivo di Vargas sul pallonetto di Antropova, poi però arriva il muro di Orro su Baladin. Italia avanti 22-13
1° SET: pallonetto di Egonu che vale il 21-13 Italia
1° SET: la difesa della Turchia salva su Egonu e poi Baladin trova un gran punto approfittando dell'assenza di muro dell'Italia. 20-13 per le azzurre
1° SET: Egonu sbaglia in battuta. 20-12 Italia
1° SET: che difesa azzurra! Orro stupenda sul primo attacco di Vargas, sul secondo arriva il muro di Sylla che vale il 20-11 azzurro
1° SET: primo tempo di Gunes. 19-11 Italia
1° SET: Sylla sfrutta bene il muro turco sull'alzata di Fersino. Italia avanti 19-10
1° SET: diagonale di Vargas. Vantaggio Italia 18-10
1° SET: mani-out di Egonu. L'Italia doppia la Turchia, 18-9
1° SET: come a inizio set, il servizio di Antropova manda in tilt la difesa turca. Ace del 17-9 Italia
1° SET: Antropova si riscatta subito con la diagonale e l'Italia guida 16-9
1° SET: il break azzurro viene interrotto dal muro di Gunes su Antropova. L'Italia resta avanti 15-9
1° SET: Vargas pesta la linea dei tre metri attaccando dalla seconda linea. Italia avanti 15-8
1° SET: capitan Danesi stampa il muro su Vargas. 14-8 Italia e secondo timeout ravvicinato per la Turchia
1° SET: tocco delicato a rete di Egonu su alzata non precisa di Fersino. Italia avanti 13-8
1° SET: il timeout turco non funziona! Muro di Egonu su Aydin e 12-8 Italia
1° SET: l'Italia allunga 11-8. Prima Gunes sbaglia l'attacco e poi Egonu trova la diagonale stretta che obbliga Santarelli al primo timeout del match
1° SET: Antropova calibra male la parallela e il pallone finisce fuori di tanto. Poi Erdem sbaglia in battuta per il 9-8 Italia
1° SET: stavolta Fahr sbaglia. 8-7 Italia
1° SET: la rete è invece benevola con l'Italia e propizia l'ace di Fahr. 8-6 Italia
1° SET: la battuta di Baladin si ferma sulla rete. Italia di nuovo avanti 7-6
1° SET: Vargas attacca dalla seconda linea ed è di nuovo parità a quota 6
1° SET: si sblocca Fahr per il 6-5 Italia
1° SET: altro servizio insidioso di Antropova. Ma stavolta la Turchia si difende bene e permette a Vargas di accorciare sul 3-2 Italia
1° SET: altro ace di Antropova e 3-1 Italia
1° SET: Antropova ha iniziato col piglio giusto, c'è anche l'ace del 2-1 Italia
1° SET: Antropova a bersaglio. 1-1
1° SET: Gunes vince il duello a rete con Danesi. Il primo punto è della Turchia
Sahin alzatrice, Vargas opposta con Aydin e Baladin schiacciatrici. Erdem e Gunes le centrali con Orge libero
Il primo sarà lo svizzero Vladimir Simonovic, supportato dalla greca Theodora Kyriopoulou
Tutta la Sinam Erdem Sports di Istanbul canta l'inno turco. L'ambiente è carico, ma difficilmente le azzurre si faranno intimorire
Si parte da quello italiano, dal Canto degli Italiani di Goffredo Mameli
Ovviamente Velasco non cambia nulla tra le titolari. Egonu opposta con la coppia Antropova-Sylla come schiacciatrici. Fahr-Danesi centrali, Orro alzatrice e Fersino da libero
Prima le azzurre, seppur oggi in campo con la divisa color verde scuro. In seguito le padrone di casa della Turchia, di bianco vestite e accolte dall'ovazione del proprio pubblico
In palio il trono di regina d'Europa, ma non solo: chi vince potrà anche qualificarsi con due anni di anticipo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028
Dalle telecamere che controllano i falli in battuta e la linea dei tre metri a quelle sulla rete per verificare tocchi e invasioni. Un viaggio dentro la tecnologia che supporta gli arbitri
Italia e Turchia si sono giocate due anni fa la semifinale alle Olimpiadi di Parigi, con le azzurre nettamente vincitrici per 3 set a 0. Lo scorso anno sfida molto più equilibrata nella finale dei Mondiali. L'esito però è stato lo stesso: Italia campione per 3 set a 2
L'opposta della Pro Victoria ha già vinto l'oro europeo nel 2021, ma vuole aggiungere un altro tassello al suo straordinario percorso azzurro
La ricetta di Velasco per affrontare la finale in un contesto ostile
L'Italia ha vinto tre volte la rassegna continentale. Nel 2023 arrivò "solo" quarta, un risultato non entusiasmante che, pochi mesi dopo, indusse la Federazione ad affidare la panchina della squadra a Julio Velasco al posto di Davide Mazzanti
Italia e Turchia si sono affrontate 45 volte nella loro storia: in netto vantaggio le azzurre con 28 successi contro i 17 delle turche. In particolare, le 4 sfide giocate alle Olimpiadi sono state tutte vinte dall’Italia, mentre il bilancio nelle sfide agli Europei è in perfetta parità: 3 vittorie a testa
La Turchia ha demolito la Serbia in semifinale per tre set a zero (25-20, 25-19, 25-20). Nella fase a eliminazione diretta la squadra di Santarelli ha perso un solo set, ai quarti contro la Germania. Ai gironi però era addirittura arrivata una sconfitta, contro la Polonia
Lo strapotere azzurro contro la Polonia, guidato dai 20 punti di Paola Egonu e da un'eccellente prova difensiva
Ieri le azzurre hanno concesso un solo set alla Polonia
Buonasera a tutti. In una ricca domenica di sport sui canali di Sky, c'è la finale degli Europei femminili di volley tra Italia e Turchia. Si gioca al Sinan Erdem Sports di Istanbul. Avviciniamoci all'inizio del match in programma dalle 18
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