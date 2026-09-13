Europei volley maschile, programma e risultati partite di oggi: Italia-Slovacchia alle 21
Domenica 13 settembre prosegue la fase a gironi degli Europei di volley maschile con otto partite in programma. Riflettori sull'Italia di Ferdinando De Giorgi, che alle 21.05 affronta la Slovacchia nella terza sfida della Pool A dopo le prime due vittorie. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
ITALIA-GRECIA 3-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - CALENDARIO PARTITE
- Pool C
- Ore 14.00
- Pool B
- Ore 15.00
- Pool D
- Ore 16.00
- Pool A
- Ore 16.00
- Pool C
- Ore 17.00
- Diretta su Sky Sport Arena
- Pool B
- Ore 18.00
- Pool D
- Ore 19.00
- Pool A
- Ore 21.05
- Diretta su Sky Sport Arena
- Gli Europei maschili fino al 26 settembre, saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le partite dell'Italia avranno studi pre e post gara con Federica Lodi, Rachele Sangiuliano e Roberto Prini. Alessandro Acton seguirà gli azzurri da inviato, mentre Stefano Locatelli e Andrea Zorzi racconteranno le sfide della Nazionale