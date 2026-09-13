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Europei volley maschile, programma e risultati partite di oggi: Italia-Slovacchia alle 21

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Domenica 13 settembre prosegue la fase a gironi degli Europei di volley maschile con otto partite in programma. Riflettori sull'Italia di Ferdinando De Giorgi, che alle 21.05 affronta la Slovacchia nella terza sfida della Pool A dopo le prime due vittorie. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ITALIA-GRECIA 3-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - CALENDARIO PARTITE

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