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Europei volley maschile, programma e risultati partite di oggi: Italia-Cechia alle 21:05

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Martedì 15 settembre prosegue la fase a gironi degli Europei di volley maschile con otto partite in programma. L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo alle 21.05 contro la Cechia, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dove ci sarà spazio anche per Polonia-Ucraina alle 18, mentre Studio EuroVolley accompagnerà la serata azzurra dalle 20.30 e nel post partita

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