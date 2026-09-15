Europei volley maschile, programma e risultati partite di oggi: Italia-Cechia alle 21:05
Martedì 15 settembre prosegue la fase a gironi degli Europei di volley maschile con otto partite in programma. L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo alle 21.05 contro la Cechia, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dove ci sarà spazio anche per Polonia-Ucraina alle 18, mentre Studio EuroVolley accompagnerà la serata azzurra dalle 20.30 e nel post partita
- Pool B
- Ore 15
- Pool D
- Ore 16
- Pool A
- Ore 16
- Pool C
- Ore 16
- Pool B
- Ore 18
- Diretta su Sky Sport Arena
- Pool D
- Ore 19
- Pool C
- Ore 19
- Pool A
- Ore 21.05
- Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena