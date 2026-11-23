Volley, le giocatrici con più punti fatti nella storia della Serie A1. 1^ Egonu
Paola Egonu è diventata la miglior realizzatrice di sempre nel campionato italiano femminile di pallavolo. Durante la gara contro Conegliano l’opposta della Vero Volley Milano ha raggiunto quota 6.101 punti, superando i 6.088 di Carmen Turlea, precedente detentrice del record. Sotto, la classifica delle prime dieci pallavoliste per punti conquistati nella Serie A1 di Volley dal 1999 ad oggi (dati Lega Volley Femminile)
EGONU DA RECORD: OLTRE I 6 MILA PUNTI
- 6.101 punti in 294 partite
- 6.088 punti in 414 partite
- 5.359 punti in 572 partite
- 5.289 punti in 472 partite
- 4.745 punti in 300 partite
- 4.442 punti in 480 partite
- 4.190 punti in 314 partite
- 4.026 punti in 294 partite
- 4.022 punti in 309 partite
- 3.875 punti in 236 partite