Con la chiusura delle qualificazioni è completo il quadro delle 32 nazionali al via del Mondiale maschile 2027 in Polonia. Gli azzurri di Fefe De Giorgi, bi-campioni in carica, hanno ottenuto la qualificazione diretta e guidano il gruppo delle partecipanti. La Coppa del Mondo del prossimo anno, inoltre, metterà in palio anche tre posti per il torneo olimpico di Los Angeles 2028. Di seguito tutte le partecipanti