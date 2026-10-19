Mondiali di volley maschile 2027, Italia e non solo: le 32 squadre partecipanti
Con la chiusura delle qualificazioni è completo il quadro delle 32 nazionali al via del Mondiale maschile 2027 in Polonia. Gli azzurri di Fefe De Giorgi, bi-campioni in carica, hanno ottenuto la qualificazione diretta e guidano il gruppo delle partecipanti. La Coppa del Mondo del prossimo anno, inoltre, metterà in palio anche tre posti per il torneo olimpico di Los Angeles 2028. Di seguito tutte le partecipanti
- ITALIA (campione in carica)
- POLONIA (Paese ospitante)
- COREA DEL SUD (qualificato attraverso i campionati continentali)
- GIAPPONE (qualificato attraverso i campionati continentali)
- IRAN (qualificato attraverso i campionati continentali)
- FRANCIA (qualificato attraverso i campionati continentali)
- FINLANDIA (qualificato attraverso i campionati continentali)
- SLOVENIA (qualificato attraverso i campionati continentali)
- BRASILE (qualificato attraverso i campionati continentali)
- ARGENTINA (qualificato attraverso i campionati continentali)
- CILE (qualificato attraverso i campionati continentali)
- TUNISIA (qualificato attraverso i campionati continentali)
- CAMERUN (qualificato attraverso i campionati continentali)
- ALGERIA (qualificato attraverso i campionati continentali)
- STATI UNITI (qualificato attraverso i campionati continentali)
- CANADA (qualificato attraverso i campionati continentali)
- CUBA (qualificato attraverso i campionati continentali)
- BULGARIA (qualificato attraverso il ranking mondiale FIVB)
- GERMANIA (qualificato attraverso il ranking mondiale FIVB)
- PAESI BASSI (qualificato attraverso il ranking mondiale FIVB)
- UCRAINA (qualificato attraverso il ranking mondiale FIVB)
- BELGIO (qualificato attraverso il ranking mondiale FIVB)
- TURCHIA (qualificato attraverso il ranking mondiale FIVB)
- SERBIA (qualificato attraverso il ranking mondiale FIVB)
- REPUBBLICA CECA (qualificato attraverso il ranking mondiale FIVB)
- GRECIA (qualificato attraverso il ranking mondiale FIVB)
- ROMANIA (qualificato attraverso il ranking mondiale FIVB)
- MESSICO (qualificato attraverso il ranking mondiale FIVB)
- PORTO RICO (qualificato attraverso il ranking mondiale FIVB)
- DANIMARCA (qualificato attraverso il ranking mondiale FIVB)
- EGITTO (qualificato attraverso il ranking mondiale FIVB)
- ESTONIA (qualificato attraverso il ranking mondiale FIVB)