Il Ct della Nazionale femminile italiana di pallavolo ha raccontato di aver chiesto alle sue giocatrici di fargli sentire i loro brani preferiti. Ha creduto di poter entrare meglio in sintonia con loro. Ma è davvero così? Dopo averli ascoltati, ne abbiamo parlato con Luca Sofri, fondatore de Il Post, autore del libro Playlist e curatore della newsletter Le Canzoni. Forse, per una volta, Julio si sbaglia