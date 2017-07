C’è chi agli esami di maturità rinuncia, come Gigio Donnarumma, e chi si presenta con orgoglio, impostando e dedicando il suo lavoro a Francesco Totti. Perché l’amore per la bandiera giallorossa della Roma supera ogni confine immaginabile nella capitale. Lo dimostra Michele, un giovane studente del liceo Gelasio Caetani, che agli esami di maturità ha presentato una tesina valorizzata proprio dall’ex capitano della Roma.

Totti, rispettato dagli avversari come Calgaco da Tacito

In che modo? Semplice. Il pallone: l'oggetto che ha reso grande Francesco Totti è un icosaedro troncato composto da 15 pentagoni, 20 esagoni , 60 vertici e 90 spigoli. E poi c’è il latino, in cui c’è Calgaco, un nemico degno di rispetto per Tacito, così come Totti lo è stato per i tifosi laziali in fondo, che lo hanno salutato esponendo uno striscione in Curva Nord durante Lazio-Inter del 21 maggio. E ancora l’italiano: Pasolini e la sua passione per il calcio. Il calcio come linguaggio: i fonemi per il poeta ed i 'podemi' per il calciatore.

Il sogno è la consegna a Totti

Michele, fiero del suo lavoro presentato davanti alla commissione d’esame, sogna di consegnarlo proprio al Pupone un giorno. Ne varrebbe la pena effettivamente, considerando i collegamenti che il giovane studente è riuscito ad elaborare: per le scienze del dispendio di energia nel calciare un pallone e la molecola dell'ATP; per le scienze umane del calcio come religione; per la filosofia, di Hegel e il valore del simbolo; per storia della partita della morte del 1942. Il calcio non è mai solo un gioco. Il significato di appartenenza per i giocatori dello Start e per l'ex numero 10 giallorosso.