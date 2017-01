Calciomercato, Bentancur alla Juve a luglio

Bologna, idea Borriello - Numerosi i movimenti anche della Sampdoria, per la difesa c'è una trattativa aperta con Barba dell’Empoli ma il suo non è l'unico nome sul taccuino degli uomini mercato blucerchiati. Tornando poi a Palermo, il rossonero hanno ufficialmente un nuovo allenatore: Diego Lopez si è legato al club siciliano per i prossimi 18 mesi, nel frattempo la società starebbe pensando ad uno scambio Salamon-Goldaniga con il Cagliari. L'Udinese ha accolto Gnoukouri, il Crotone ha chiuso per Acosty superando il Benevento: domani le firme, due anni e mezzo di contratto per una spesa totale di circa 600.000 euro da pagare in due anni. Per giugno, poi, la Fiorentina pensa invece a Kownacki, attaccante classe 1997 del Lech Poznan. Il Bologna ha ceduto Mounier al Saint-Etienne in prestito con diritto di riscatto, si aggiunge all'elenco di pretendenti per Budimir della Samp e pensa anche a Borriello come vice Destro. Per l'estate inoltre c'è anche l’idea El Kaddouri, che andrebbe così a sostituire Dzemaili destinato a partire per il Canada.



Sassuolo, Pescara e Cagliari - Il Sassuolo ha fatto un'offerta per il difensore del Perugia Monaco, anche se è il club umbro non vorrebbe privarsi adesso del giocatore e non avrebbe intenzione di accettare l'offerta dei neroverdi (750 mila euro subito e un milione e mezzo più bonus poi per un totale di 2 milioni e 250 mila) nemmeno a giugno perché ritenuta troppo bassa. Il difensore classe 1998 Francesco Forte è passato dal Pescara all’Atalanta con la formula del prestito secco, la società di Sebastiani ha invece chiuso per l'arrivo di Hrvoje Ilic - centrocampista croato del ’99 che arriverà in Italia dalla Dinamo Zagabria. Un colpo in prospettiva il giovane arriva in Serie A in prestito fino a giugno con diritto di riscatto. È ufficiale l'arrivo al Cagliari di Miangué dell’Inter; in casa rossoblù si attende di conoscere con precisione anche il destino di Niccolò Giannetti. Il calciatore vorrebbe rimanere in A, il Chievo è in pole nella corsa all'attaccante che viene però seguito anche dalla Samp - che propone uno scambio con Budimir. Sono molte poi le società di Serie B che sarebbero pronte ad investire su di lui, su tutte Spezia e Benevento (con una offerta molto importante).