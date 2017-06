Donnarumma e il rinnovo, una cronistoria

Il "caso" Gigio si è divampato subito dopo la fine del campionato. Il nuovo Milan, ancor prima di mettere a segno i primi acquisti del mercato estivo (da Kessiè a Rodriguez, passando per Musacchio e André Silva), ha sempre voluto blindare Donnarumma, ormai uno dei portieri più promettenti in campo internazionale. Prima Montella, poi Fassone e Mirabelli. Pensieri chiari: "Vogliamo che resti". Oppure: "Il nostro desiderio è che Donnarumma rinnovi il contratto (in scadenza nel 2018 ndr)". Desiderio comprensibile viste le ottime gare e il ritorno in Europa. Infine la proposta è arrivata, il Milan: cinque anni di contratto e ingaggio da top player, più di 4 milioni esattamente come il suo idolo Buffon. Il tutto in un incontro a casa Raiola, direttamente a Montecarlo. E Gigio? "Rinnovo? Vediamo, vediamo...". Da lì, la lunga attesa. Tant'è che il Milan si è anche indispettito: sia per l'atteggiamento di Donnarumma, "colpevole" di aver ritardato la risposta, che di Mino Raiola, "reo" di aver sbattuto i pugni sul tavolo. Un braccio di ferro in cui si è sfiorata la rottura totale tra le parti. Tensione da mercato.