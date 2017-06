Idee, valutazioni, trattative pronte a entrare nel vivo: estate di calciomercato sempre più rovente, tante le operazioni infatti che vedono protagoniste le squadre della nostra Serie A. Tra loro c’è sicuramente l’Inter, che oltre agli affari Borja Valero e Skriniar (entrambi in via di definizione) lavora anche con il Genoa: diversi i nomi sul tavolo con il club rossoblù, tanto che la prossima settimana ci sarà un incontro tra il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio e il presidente della società rossoblù Enrico Preziosi. All’Inter piace molto Armando Izzo, terzino destro classe 1992, il Genoa invece ha messo gli occhi su Andrea Ranocchia, difensore rientrato in nerazzurro dopo gli ultimi sei mesi all’Hull City. Due nomi dei quali si discuterà nel summit previsto tra le due società, ma non gli unici: sempre viva l’ipotesi Jonathan Biabiany, con l’esterno classe 1988 tornato sul mercato dopo che è sfumata la trattativa con lo Sparta Praga, al Genoa piace anche George Puscas, attaccante classe 1996, nell’ultima stagione al Benevento. Inter che continuerà a chiedere informazioni anche su Pietro Pellegri, giovanissimo talento classe 2001 che tanto piace anche al Milan e alla Juventus. Nomi, idee, valutazioni, possibili scambi: quello tra Inter e Genoa sarà un incontro in cui si cercherà di capire quali margini ci sono per poter impostare diverse operazioni. Per un asse di mercato che potrebbe chissà diventare rovente.