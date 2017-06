Una presenza che non è di certo passata inosservata, perché ad assistere dal vivo alla gara tra Italia e Germania vinta dagli azzurrini per 1-0 c’era anche Enzo Raiola, cugino di Mino e persona più vicina a Gigio Donnarumma. Un viaggio in Polonia con vista sul futuro del portiere rossonero: dopo i segnali di apertura arrivati nelle ultime ore, infatti, il Milan attende (e spera) nel dietrofront dello stesso Donnarumma. E quella di Enzo Raiola in Polonia è sicuramente una presenza importante almeno quanto strategica : se il portiere classe 1999 vorrà rinnovare lo dirà proprio a lui e – nell’eventualità – verrà riattivata tutta la 'macchina organizzativa' relativa al rinnovo, anche dal punto di vista contrattuale. Ma per il Milan ci sarà ancora da attendere prima di scoprire se ci saranno realmente i margini per la firma o meno di Gigio: Enzo Raiola è presente nel ritiro azzurro di Cracovia, dove sicuramente incontrerà e saluterà anche Donnarumma, ma non sarà oggi il confronto decisivo tra tutte le parti in causa.

Milan-Raiola-Donnarumma: slitta l’incontro

Enzo Raiola in Polonia, la famiglia di Donnarumma rimasta in Italia, a Pompei, il Milan che tiene vivi i contatti: quella di conoscere la volontà del portiere rossonero in tempi brevi rimane una priorità da parte di Fassone e Mirabelli, come confermato dallo stesso amministratore delegato rossonero nei giorni scorsi: "Su Gigio non ci sono particolari novità, siamo in un’attesa che non sarà troppo lunga, vogliamo arrivare al 3 luglio con qualche certezza in più". Milan che però dovrà attendere ancora qualche giorno. Se l’Italia, infatti, fosse state eliminata dall’Europeo già nella giornata di oggi con ogni probabilità ci sarebbe stato il confronto decisivo tra Donnarumma, il Milan e Raiola: ma così non è stato. Per conoscere la volontà di Gigio ci sarà dunque ancora da attendere qualche giorno, con il club rossonero che continua a sperare nel ripensamento del portiere classe 1999.