Scordatevi tutto, nulla è successo in questo mese. Mino Raiola non ha mai sbattuto le porte in faccia al Milan per portare via Gigio Donnarumma, il Real non ha mai pensato a lui per il futuro della porta madridista e le alternative di Perin o Szczesny erano uno scherzo di carnevale fatto fuori stagione. Come Tornasol, il cavallo di Siena che si è rifiutato di entrare nei canapi del Palio, il puledro di razza Donnarumma non si è voluto trasferire altrove. Milan, fortemente e solamente Milan. Prima di archiviare una commedia estiva che ricorda alcuni passaggi del compianto Fantozzi, anche con gli stessi errori grammaticali, resta soltanto da capire adesso chi abbia vinto in questa stramba partita. Il Milan, il calciatore, il suo spregiudicato agente? Per chi scrive, è evidente che esista oggi un solo, unico trionfatore e che sia proprio il protagonista principale. Gigio Donnarumma guadagnerà da settembre 6 milioni di euro netti per 5 anni, una cifra che nessun giocatore alla sua età ha mai guadagnato e che lo rende da subito il più pagato dell’intera Serie A tra gli italiani. In un solo colpo, con un’unica firma in calce al nuovo contratto, moltiplicherà per 40 volte l’ingaggio, al momento fermo a 150mila euro a stagione. Al contratto va inoltre aggiunto il milione netto assicurato al fratello Antonio, vero artefice del nuovo accordo, e ripagato come commissione con una maglia da dodicesimo in rossonero.