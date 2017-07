Let's star. La Juve ricomincia ad allenarsi e adesso lo fa anche coi big: da Pjanic a Mandzukic. Sono rientrati tutti a Vinovo, nel centro sportivo d'allenamento, per le visite mediche di rito. Presenti anche Khedira, Barzagli, Chiellini e Rodrigo Bentancur, Lichtsteiner e Lemina. Tra loro infine, c'è anche Leonardo Bonucci, ormai al centro di voci di mercato: occhiali neri, pollice in su. Clima sereno per l'ex difensore del Bari, finito nel mirino del Milan di Montella, a caccia di un altro tassello difensivo, dopo Musacchio, Andrea Conti e Ricardo Rodriguez. Ora il Milan pensa in grande: un discorso iniziare iniziato mercoledì con l'agente del calciatore, Alessandro Lucci.

Milan, idea Bonucci: la ricostruzione

E' un'idea, un discorso iniziale. E il Milan ci prova. Soprattutto in virtù della politica bianconera, che non vuole trattenere giocatori che desiderano lasciare il club. E Bonucci, in tal senso, potrebbe farne una questione di stimoli, dopo un ciclo vincente in bianconero. Qualora il giocatore fosse sul mercato, dunque, il Milan sarebbe interessato (e Montella passerebbe alla difesa a 3): da capire ancora se potrà partire una trattativa tra i due club. La cifra di un possibile trasferimento, infine, si attesterebbe intorno ai 45 milioni di euro. Il Milan studia.