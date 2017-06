Il mancato rinnovo di Donnarumma con il Milan ha scatenato i tifosi sui social, milanisti e non: tutti si scagliano contro il procuratore Mino Raiola, e non risparmiano nemmeno il 18enne portiere che - come ricordato dall'ad del Milan Marco Fassone - ha rifiutato un contratto da oltre 4 milioni di euro a stagione - Calciomercato Milan, Donnarumma non rinnova: le ultime sul futuro