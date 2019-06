Roma, per il secondo anno consecutivo, pronta a diventare la capitale del taekwondo. Il Foro italico, infatti, sarà protagonista dell'evento più atteso: il "World Taekwondo Grand Prix". La marcia di avvicinamento è in realtà cominciata da diversi giorni, con tour dimostrativi di freestyle (Demo Tour) portati in alcune delle principali piazze italiane. A sfidarsi sul quadrato di Roma, invece, saranno i migliori atleti del ranking nelle otto categorie olimpiche: 14 i convocati azzurri. Per la prima volta si svolgerà in contemporanea anche il World Taekwondo Grand Prix Poomsae 2019 con le 9 nazioni più forti pronte a darsi battaglia nel Freestyle: l'Italia sarà rappresentata da Michelangelo Sampognaro, Elena Blungo, He Gao Li, Davide Turilli e Gabriele Peighinu. Nella settimana del World Grand Prix spazio anche ai più piccoli con il torneo "Kim e Liù" (2000 i giovanissimi taekwondoin coinvolti). Sky Sport racconterà le fasi finali dell'evento del Foro Italico e vi accompagnerà, passo dopo passo, in tutte le spettacolari tappe di avvicinamento.

IL PROGRAMMA SU SKY SPORT ARENA

7 giugno

dalle 20.00 alle 22.30 semifinali e finali nelle categorie -68kg uomini, -67kg donne, e +80kg uomini

dalle 22.30 alle 23.00 cerimonia di premiazione.

8 giugno

dalle 20.00 alle 22.30 semifinali e finali nelle categorie -57kg donne, -58kg uomini, +67kg donne

dalle 22.30 alle 23.30 cerimonia di premiazione



9 giugno

dalle 20.00 alle 21.30 semifinali e finali nelle categorie -49kg donne e -80kg uomini

dalle 21.30 alle 22.00 cerimonia di premiazione.