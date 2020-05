Cardio, sacco, cyclette, sparring: Mike Tyson sta trascorrendo così la quarantena, tra allenamenti 'old style' che fanno sognare i suoi tifosi. A quasi 54 anni, l'ex campione del mondo dei pesi massimi, ha rivelato che vorrebbe tornare sul ring per alcune esibizioni benefiche al meglio dei quattro round. "Mi sto allenando, mi sto preparando per salire sul ring - aveva detto 'Iron Mike' qualche giorno fa durante una diretta su Instagram -. Voglio lavorare per poter disputare qualche match di esibizione a scopo benefico al meglio dei 3-4 round. Voglio aiutare i senzatetto e i drogati come me". Il più giovane campione di sempre nei massimi sta utilizzando il lockdown per prepararsi al meglio: "Faccio due ore di cardio, poi la cyclette per un'ora, poi 250-300 ripetute con un po' di pesi. A quel punto comincio il mio allenamento con la boxe, con una mezz'ora di sacco: mi sento sempre meglio". L'ultimo video postato su Instagram dimostra che il pugile di New York non ha perso lo smalto dei tempi migliori: finte, pugni tremendi e una velocità di esecuzione da far invidia a tanti ragazzini. Tyson non sale sul ring dal 2005, anno del suo ultimo combattimento, quando fu messo ko dall'irlandese Kevin McBride. A sconsigliare un suo ritorno ci ha pensato George Foreman, più anziano campione dei massimi nel 1994 a 45 anni: "Tyson ha fatto tanto per questo sport, non deve più dimostrare nulla alla boxe". In carriera Mike vanta 50 vittorie (di cui 44 prima del limite) in 58 incontri.