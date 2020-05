La Corea del Sud festeggia il secondo giorno consecutivo senza casi interni di coronavirus con la partita d'apertura della Lega di baseball. A Incheon, in uno stadio chiuso al pubblico, si sono sfidati gli SK Wyverns e gli Hanwha Eagles. Giocatori e cheerleaders in mascherina, cartonati in tribuna al posto dei tifosi: questo lo scenario visto sul diamante coreano. La KBO avrebbe dovuto cominciare lo scorso 28 marzo

