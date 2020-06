Mascherine, guanti e il "piatto" dei vincitori rigorosamente sanificato: così i campioni di Germania del THW sono stati premiati in una Sparkassen Arena deserta, senza la possibilità di far festa con i propri tifosi per le limitazioni causate dalla pandemia. La Handball-Bundesliga si era fermata per il Covid-19 all'inizio di aprile con il club di Kiel in testa al campionato

