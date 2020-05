Il Salisburgo ha alzato al cielo il primo trofeo dopo lo stop per il Covid-19 grazie al successo sul campo (5-0) contro il Lustenau, squadra di seconda divisione austriaca. Festeggiamenti distanziati tra i giocatori in campo ma anche tra i tifosi, appostati in strada in modalità drive-in per seguire la finale di coppa al maxischermo

