Sono gravi le condizioni di Alex Zanardi, in sala operatoria nell'ospedale di Siena. Il pilota è rimasto coinvolto in un incidente nel Senese durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, con atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Alex ha riportato un politrauma in seguito a un impatto con un tir. Dalla testimonianza del ct della nazionale ciclismo paralimpico, Alex era vigile all'arrivo dei soccorsi: poi è stato trasferito in elicottero all'ospedale Le Scotte di Siena

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L'incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante. Sul posto intervenuto l'elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale. Alle 18.50 non c'è ancora certezza sulla diagnosi da parte dei medici.

A dare l'allarme, secondo quanto appreso, sono stati gli atleti che con Zanardi stavano partecipando alla staffetta. Sul posto intervenuti insieme ai soccorsi, carabinieri, polizia municipale dell'Amiata-Valdorcia e anche i vigili del fuoco. Da quanto appreso il pilota avrebbe riportato un politrauma. E' stato trasferito in codice 3 all'ospedale Le Scotte di Siena dove è arrivato intorno alle 18:20 con l'elisoccorso.

Le prime ricostruzioni dell'incidente

E' accaduto all'altezza di una curva, lungo la statale 146 che da Pienza porta a San Quirico d'Orcia (Siena) l'incidente che ha coinvolto questo pomeriggio, intorno alle 16:45, Alex Zanardi, 53 anni. Da quanto appreso l'handbike del pilota stava procedendo in discesa quando si è scontrata con un camion che procedeva in direzione opposta. Da chiarire se sia stato Zanardi a sbandare. Il pilota era insieme a un'altra decina di partecipanti della staffetta di atleti paralimpici Obiettivo Tricolore: si erano staccati di circa un km dal gruppo più numeroso. Da Pienza dovevano raggiungere San Quirico.

La situazione è grave, è stato un incidente orribile: dalla ricostruzione non si capisce bene se Zanardi sia sbandato invadendo di poco la corsia di marcia, ma di fatto avrebbe avuto un impatto fortissimo con la testa contro un tir. La moglie Daniela era con lui al momento dell’incidente. Poco lontano dal luogo dell’incidente c’era Mario Valentini, il ct della Nazionale Paralimpica.

Zanardi era impegnato in questa ciclo-pedalata “staffetta” per l’Italia, partita dal Friuli con arrivo previso a S. Maria Di Leuca: una sua idea di ripartenza del Paese attraverso lo sport paralimpico.