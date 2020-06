Dal Primo ministro Conte a Roberto Mancini, Leclerc, Federica Pellegrini, ma anche Jovanotti, Emma Marrone, sono tanti i messaggi di affetto e incoraggiamento lanciati sui social in queste ore di apprensione per il campione bolognese, sottoposto a un'operazione neurochirurgica e in gravissime condizioni dopo l'incidente in handbike in provincia di Siena

