Marco C., autista del camion contro il quale ha impattato Zanardi, ha rilasciato un’intervista al giornale radio Rai: "Ho fatto il possibile, penso tutte le notti a quel momento, mi dispiace e gli sono vicino. La situazione è brutta, non essendo colpa mia: quando ho visto che lui sbandava mi sono buttato tutto a destra, ma lui mi è venuto addosso ed è scivolato. Mi è spuntato davanti in una frazione di secondo"

L’autista del camion rimasto coinvolto nell’incidente di Alex Zanardi a Pienza ripercorre quei drammatici momenti nel corso di un’intervista rilasciata al giornale radio Rai: "La situazione è brutta, non essendo colpa mia : quando ho visto che lui sbandava mi sono buttato tutto a destra, ma lui mi è venuto addosso ed è scivolato verso il camion. Sono mortificato , ma mi è spuntato davanti in una frazione di secondo".

"Mi sono buttato sulla destra, ma mi ha colpito"

vedi anche

Incidente Zanardi: non usava il telefonino

Il 44enne Marco C. nel corso dell’intervista prova a fare una ricostruzione dell’impatto: "Ho visto questo gruppo di biciclette, quando ho notato uno che, non sapendo chi fosse, ha cominciato a sbandare. A quel punto mi sono buttato sulla destra, però è stata una frazione di secondo e mi ha colpito. Penso di aver fatto il possibile. Penso tutte le notti a quel momento, mi dispiace e gli sono vicino, non so come finirà ma sono a terra".