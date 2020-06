Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata, il Procuratore Capo di Siena Salvatore Vitello ha confermato che "visionando le immagini di un videomaker, non risulta che Zanardi stesse facendo riprese. Aveva le mani fisse sull'handbike"

Alex Zanardi stringeva le mani sui manubri dell'handbike mentre percorreva in discesa la strada vicino a Pienza (Siena) dove il 19 giugno ha avuto l'incidente contro un camion durante la staffetta a tappe Obiettivo Tricolore. E' quanto risulta da video acquisiti nell'inchiesta della Procura di Siena sulla vicenda. Da alcuni filmati in possesso degli investigatori, e già visionati, risulterebbe quindi che Zanardi avesse il controllo della sua handbike. Questa circostaza fa venir meno le indiscrezioni circolate in mattinata sull'ipotesi che Zanardi avesse il telefono in mano al momento dell'incidente in curva, in discesa, poco prima dello schianto contro il camion.