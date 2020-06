Tutto il mondo degli sportivi si è idealmente stretto attorno a Zanardi dopo il grave incidente di venerdì 21 giugno. Tra questi c'è anche un gruppo di ciclisti, che hanno percorso i 90 km che separano Calenzano dal Policlinico di Siena per appendere un cartello fuori dall'ospedale con scritto "Forza Alex" INCIDENTE ZANARDI: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI DOMENICA 21 GIUGNO

Tanti tifosi a sostegno di Alex Zanardi fuori dal Policlinico di Siena. Un gruppo è arrivato in bicicletta la mattina del 21 giugno da Calenzano a Siena per un 'abbraccio', solo virtuale, al campione azzurro. Circa 90 km di strada col passo della domenica e giusto 10 minuti di sosta davanti all’ospedale dove Zanardi è ricoverato in terapia intensiva. Gesto quasi defilato, ma di affetto e di sostegno, di un gruppo di cicloamatori partiti dalla provincia di Firenze e arrivati a Siena. Lo hanno fatto per lui, "ragazzo forte ma sfortunato", hanno detto, "per cui è giusto essere qui". Poi hanno attaccato un cartello a un palo del piazzale fuori dal Policlinico con la scritta: "Forza Alex". E, discretamente, se ne sono tornati indietro, missione compiuta e altri 90 km di bici.

La teoria dei 'cinque secondi' vedi anche Incidente Zanardi: non usava il telefonino Ormai da venerdì 19 giugno per Alex Zanardi, che lotta nel reparto di terapia intensiva delle Scotte, si moltiplica ovunque il sostegno per la sua nuova sfida. Dentro l'ospedale, praticamente in postazione fissa, la tifosa più grande, sempre vicina. Si tratta della moglie Daniela che, solo a esserci, ha portato in corsia la teoria dei 'cinque secondi' che Alex usa per trovare la prestazione sportiva: quando pensi di non farcela, dice la sua regola, reggi ancora cinque secondi e provaci. Ora è il momento di farlo, e andare oltre. Ne sono testimoni medici e infermieri del Policlinico. Ne è testimone anche il sindaco di Siena Luigi De Mossi, che ha incontrato la signora Zanardi: "Mi ha detto che è molto contenta e molto sicura del lavoro che stanno facendo i medici. Il suo atteggiamento è ovviamente di dolore, ma fermo e consapevole della realtà che va ad affrontare. Ho trovato una persona molto lucida, consapevole dei rischi, ma estremamente dignitosa e rispettosa della vita del marito, della propria famiglia e dei propri sentimenti".