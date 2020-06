Fresco di rinnovo, pronto a tornare in campo con il suo Bologna. E con un pensiero speciale, a chi sta lottando per la vita come qualche mese fa era capitato a lui. "La Juventus ha due gare in più nelle gambe", Sinisa Mihajlovic prepara il big match del Dall'Ara in conferenza stampa alla vigilia. "Quindi noi dovremo sopperire cercando di dare quel 20% in più. A me piace attaccare, giocare per vincere: il Bologna sarà attendista solo se a chiudersi per prima sarà la Juve". Nessun timore reverenziale per la capolista, dunque. Tutta la squadra rossoblù alza l'asticella: "Ho letto le interviste rilasciate negli ultimi mesi dai miei ragazzi", racconta l'allenatore. "Ormai non parlano più di salvezza, ma di Europa: abbiamo le carte in regola per provarci, bisogna sempre guardare oltre e questo mi piace". E a questo proposito, Mihajlovic e il Bologna hanno deciso di andare avanti insieme fino al 2023. "Chissà cosa succederà in questi tre anni", scherza Sinisa. "Magari mi mandano via loro o me ne vado io. Ma una cosa è certa: qui io ho tutto, la società ha un progetto importante e ho apprezzato molto che mi abbia proposto il rinnovo".