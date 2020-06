A un anno dall'assegnazione dei Giochi Olimpici invernali 2026 a Milano-Cortina, il presidente del CONI Giovanni Malagò è stato ospite di Sky Sport 24: "Il nostro dossier ha fatto la storia. La cerimonia inaugurale sarà a San Siro oppure nel nuovo stadio di Milano, sono entrambe soluzioni gradite. Zanardi? Lo abbraccio, è il simbolo dello sport" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Giovanni Malagò è stato ospite a Sky Sport 24 per celebrare il primo anniversario dall'assegnazione dei Giochi Olimpici invernali del 2026 a Milano-Cortina. Il presidente del CONI ricorda quei momenti e il lungo lavoro per arrivare a quella vittoria. "C'era molta incertezza - ha raccontato Malagò - la Svezia era convinta di vincere, era l'ottava volta che si candidava per le Olimpiadi invernali e ha perso, nonostante sia il Paese più assimilabile al ghiaccio e alle neve. Noi abbiamo costruito un dossier strepitoso che ha fatto storia nella recente letteratura delle candidature olimpiche, abbiamo avuto il coraggio, forse l'incoscienza, di presentare una candidatura con due città, due regioni, è stato uno spartiacque tra prima di Milano-Cortina e tutto quello che verrà dopo".

Malagò: "Cerimonia inaugurale a San Siro o nel nuovo stadio" leggi anche Nuovo San Siro: accordo su riduzione volumetrie Nel dossier presentato al CIO, la cerimonia inaugurale è prevista a San Siro, nonostante la casa di Inter e Milan possa essere sostituita dal nuovo stadio di Milano: "Noi ovviamente avevamo programmato la cerimonia inaugurale nello stadio esistente, San Siro, una soluzione che andava benissimo al CIO - ha detto Malagò -. Ho sempre sostenuto la tesi che in caso di nuovo stadio, andrà bene lo stesso. Ogni soluzione è gradita. Sono felice che si sia trovato un accordo che salvaguarda la parte romantica del vecchio stadio, andando però incontro alle esigenze che una città come Milano e due società come quelle milanesi, hanno bisogno".

Malagò: "Cortina 2022? Richiesta di buon senso" leggi anche Fisi chiede di spostare Mondiali Cortina nel 2022 Malagò ha anche parlato della questione dei Mondiali di sci del 2021 a Cortina: "Parlo per nome della Federazione degli sport invernali, poi è ovvio che ci sono anche tutte le altre componenti politiche e sportive - ha detto il numero 1 del CONI -. Sotto il profilo finanziario l'onere è tutto di Flavio Roda e della sua federazione, quindi penso che chiedere lo slittamento dei Mondiali nel 2022 sia una richiesta di buon senso. In quel modo siamo sicuri di avere tutto il tempo per capitalizzare questo evento, cosa che invece rischio di non avere da qui a febbraio. Stiamo parlando anche di possibilità di ricavi. Il board si deve riunire: se questa proposta ha qualche contrindicazione, magari qualcuno toglierà oneri alla federazione. E' una partita che si sta ancora giocando, tra qualche ore avremo le risposte".