Infortunio Arianna Fontana: "Niente pista lunga per ora, forse una possibilità in futuro"
Dopo l'infortunio al flessore dell'anca, la pattinatrice azzurra vede allontanarsi il sogno di competere anche nelle gare su pista lunga a Milano-Cortina: "Dovrò rinunciarci, almeno per ora", scrive su Instagram. "Potrei avere un'altra possibilità in futuro. Un infortunio non cambia i miei obiettivi, significa solo che la strada si è allungata un po’"
Il percorso di avvicinamento di Arianna Fontana ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina si complica dopo l’infortunio (stiramento del flessore dell’anca) rimediato lo scorso weekend in occasione della prima tappa stagionale del World Tour di short track a Montreal. La partecipazione ai Giochi (dove potrebbe diventare la più medagliata di sempre) non è compromessa né in dubbio, ma la stessa Fontana ha voluto fare il punto della situazione pubblicando un post su Instagram. "Dovrò stare a riposo per almeno 10 giorni, il che significa molte cose. Non gareggerò questo fine settimana a Montreal, ma nemmeno il prossimo weekend nelle selezioni di speed skating per la squadra italiana", scrive.
"Questa foto è stata scattata subito dopo l’infortunio, nel momento in cui ho capito che la pista lunga poteva essere fuori discussione, almeno per ora. Ero a pezzi. Ho lavorato così duramente per questo, ed essere a un passo dal realizzarlo solo per poi vederselo sfuggire di mano fa male. Ho parlato con l’allenatore e potrei avere un’altra possibilità in futuro, quindi farò tutto il possibile per dimostrare il mio valore nell’inseguimento a squadre e nella mass start". La pattinatrice azzurra, che dopo aver vinto tutto nello short track alle prossime Olimpiadi avrebbe voluto competere anche in alcune gare su pista lunga, infine, scrive: "Un infortunio non cambia i miei obiettivi, significa solo che la strada si è allungata un po’. Non sono ancora fuori pista… sto solo affrontando una chicane. Presto tornerò in pista, con l’obiettivo di stabilire il ‘giro più veloce’. Per ora mi curo, mi riabilito e mi concentro su ciò che posso controllare. Il lavoro non è finito!".