"Questa foto è stata scattata subito dopo l’infortunio, nel momento in cui ho capito che la pista lunga poteva essere fuori discussione, almeno per ora. Ero a pezzi. Ho lavorato così duramente per questo, ed essere a un passo dal realizzarlo solo per poi vederselo sfuggire di mano fa male. Ho parlato con l’allenatore e potrei avere un’altra possibilità in futuro, quindi farò tutto il possibile per dimostrare il mio valore nell’inseguimento a squadre e nella mass start". La pattinatrice azzurra, che dopo aver vinto tutto nello short track alle prossime Olimpiadi avrebbe voluto competere anche in alcune gare su pista lunga, infine, scrive: "Un infortunio non cambia i miei obiettivi, significa solo che la strada si è allungata un po’. Non sono ancora fuori pista… sto solo affrontando una chicane. Presto tornerò in pista, con l’obiettivo di stabilire il ‘giro più veloce’. Per ora mi curo, mi riabilito e mi concentro su ciò che posso controllare. Il lavoro non è finito!".