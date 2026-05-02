Morte Zanardi, le reazioni: da Mattarella al minuto di silenzio in ogni evento sportivo
Il Presidente della Repubblica lo ricorda con affetto: "La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e rimarrà nel ricordo degli italiani". Il Coni ha indetto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel weekend. Domenicali: "Ha affrontato sfide che avrebbero fermato chiunque". Bebe Vio: "Mi hai convinto che avrei potuto fare tutto"
MORTE ZANARDI: NEWS LIVE - LA SUA STORIA
- Il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha invitato tutte le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana per onorare la memoria di Alex Zanardi, "inimitabile campione dello sport"
- La FIGC e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio per la scomparsa all’età di 59 anni di Alex Zanardi, inimitabile campione dello sport. Su invito del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, è stato disposto un minuto di silenzio prima di tutte le gare in programma nel fine settimana (inclusi i posticipi di lunedì) nei campionati professionistici, dilettantistici e paralimpici per onorare la sua memoria.
- Come l'intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani
- Perdiamo un grande campione e un grande uomo, capace più volte di rialzarsi di fronte alle difficoltà della vita. Alla sua famiglia va il cordoglio più sincero mio e del CONI
- Fonte di ispirazione, sia come essere umano che come atleta. Porterò sempre con me la sua straordinaria forza. Ha affrontato sfide che avrebbero fermato chiunque, eppure ha continuato a guardare avanti, sempre con un sorriso e una determinazione inflessibile che ci ha ispirato tutti. Il suo lascito rimane forte. In questo momento, i miei pensieri e le mie più sincere condoglianze sono con sua moglie Daniela, suo figlio Niccolò, il resto della famiglia e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.
- Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. A Londra 2012 mi hai fatto conoscere la bellezza delle Paralimpiadi e l’enorme potere che hanno di cambiare la percezione e la Cultura della Disabilità. A Rio 2016 abbiamo realizzato il sogno insieme. A Tokyo 2020 non c’eri, ma eri un faro per tutti noi. É stato un onore e un grande privilegio averti avuto come tutor sportivo e di vita
- Un uomo incredibile, capace di ispirare tutti noi, mi dispiace così tanto
- Una vera ispirazione, dentro e fuori la pista
- Ripercorrere la carriera del grande campione equivale a raccontare l’epopea di un uomo che non si è mai fermato a guardare indietro, ma ha sempre alzato l’asticella, fissando nuovi limiti per tutti noi. Lo ha fatto nel segno della velocità e dell’umanità, capace di sorridere e di guardare con fiducia al futuro anche nei momenti più difficili. Ciao Alex
- Il ricordo della Federazione Internazionale dell'Automobile: "Uno degli sportivi più ammirati e un simbolo duraturo di coraggio e determinazione"
- Ti volevo bene amico mio! In poco tempo hai riempito la vita di tanti! Tu sei stato una regalo nella mia vita e in quella di tante persone che hanno corso con te, camminato accanto a te, che si sono ispirate a te! Sono certa che regalerai il tuo sorriso contagioso anche Lassù. Io proverò a fare lo stesso quaggiù, accanto alla tua famiglia con immenso affetto, sempre.
- Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, esempio di dedizione, passione e amore per lo sport e per la vita.
- AC Milan si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi, straordinario campione, uomo di grandi valori ed esempio autentico. Il Club si stringe alla famiglia in questo momento di dolore
- FC Internazionale Milano si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi, campione automobilistico e paralimpico, e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore