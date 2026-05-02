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Morte Zanardi, le reazioni: da Mattarella al minuto di silenzio in ogni evento sportivo

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Il Presidente della Repubblica lo ricorda con affetto: "La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e rimarrà nel ricordo degli italiani". Il Coni ha indetto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel weekend. Domenicali: "Ha affrontato sfide che avrebbero fermato chiunque". Bebe Vio: "Mi hai convinto che avrei potuto fare tutto"

MORTE ZANARDI: NEWS LIVE - LA SUA STORIA

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